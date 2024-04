Nintendo Indie World : gros point sur toutes les annonces avec de nombreux animaux, mais aucune trace de l'Hornet de Team Cherry

Ce mercredi, Nintendo a diffusé un nouvel Indie World, une présentation préenregistrée servant à mettre en avant divers jeux de la scène indépendante. Hélas, toujours aucune trace d'Hollow Knight: Silksong malgré la récente activité l'entourant. Vous pouvez revoir le tout dans notre article initial et nous allons ici faire le point sur tout ce qui a été montré. Outre le portage en exclusivité temporaire sur Switch de Les Tortues Ninja : Le destin de Splinter et l'annonce de la date de sortie de Cat Quest III, la plus grosse surprise a été gardée pour la fin avec la révélation de SteamWorld Heist II.

Vous trouverez donc ci-dessous les autres jeux qui ont été mis en avant, certains d'ores et déjà disponibles et de nombreux visuels en pages suivantes.

Little Kitty, Big City fera son arrivée le 9 mai sur Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et dans le Game Pass en day one.

Une sieste paisible laisse place à une merveilleuse et adorable aventure où vous incarnez un petit chat curieux qui cherche un chemin pour retrouver sa maison. Il y a des tonnes de choses à faire en cours de route : explorer la ville, accomplir des quêtes, donner un coup de patte aux animaux qui en ont besoin ou encore vous lier d'amitié avec les chats de gouttière. Vous pouvez aussi porter plus de 40 chapeaux différents tout en semant la zizanie dans une ville en monde ouvert pleine de surprises.

Yars Rising fera son arrivée cette année sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store) et Atari VCS.

Le célèbre studio de développement WayForward connu, entre autres, pour Shantae et River City Girls, présente Yars Rising, un jeu d'action et d'aventure en 2D qui explore l'un des titres classiques les plus riches et les plus connus d'Atari : Yars' Revenge. Prenez le contrôle de la jeune hackeuse Emi Kimura, engagée par un mystérieux mécène pour infiltrer la sombre corporation QoTech. Courez, sautez, faufilez-vous et piratez pour vous tailler un chemin à travers des vagues d'ennemis robotiques et extraterrestres, et élucidez petit à petit un secret complexe au cœur d'une intrigue. Le jeu présente aussi une série de mini-jeux rétro stimulants qui rendent hommage au jeu original Yars' Revenge.

Découvrez qui vous êtes réellement dans Refind Self: The Personality Test Game, qui fera son arrivée en exclusivité console temporaire cet été sur Nintendo Switch. Déjà disponible sur PC, iOS et Android.

Dans ce jeu d'aventure basé sur l'exploration, vous incarnez un androïde, créations d'une docteur aujourd'hui décédée. Il n'y a pas de bons ou mauvais choix à faire dans ce jeu où chaque décision que vous prenez en révèle un peu plus sur qui vous êtes. Visitez des lieux de vos souvenirs, interagissez avec d'autres personnages et donnez petit à petit forme au futur que la docteure avait imaginé pour vous. À la fin de votre aventure, votre personnalité sera révélée. Avec 23 types de personnalité à découvrir, vous pourrez faire des choix différents au cours de chaque partie pour voir où ils vous mèneront. Vous pouvez également partager vos résultats avec les autres joueurs et joueuses et comparer vos choix.

Sticky Business par Spellgarden Games et Assemble Entertainment

Dans le jeu de simulation relaxant Sticky Business, vous gérez une boutique où vous créez et expédiez vos propres autocollants à votre clientèle. Il y a plus de 400 éléments parmi lesquels choisir, et vous pouvez obtenir des améliorations, comme des effets, pour agrandir encore vos options de personnalisation. Apprenez-en plus sur la vie de vos clients en répondant à leurs demandes uniques. De plus, le DLC payant Plan With Me ajoute dix récits de clients supplémentaires centrés sur le thème du voyage, ainsi que plus de 100 nouveaux éléments.

Ouvrez votre propre boutique d'autocollants dans Sticky Business et son DLC, qui feront leur arrivée dans la journée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. Un pack qui réunit le jeu et son DLC sera également disponible dans la journée. Déjà disponible sur PC (Steam, GOG et itch.io).