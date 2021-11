Xbox : 76 nouveaux jeux deviennent rétrocompatibles sur One et Series X et S, dont les Max Payne et F.E.A.R., le FPS Boost disponible avec le Cloud Gaming

Outre le lancement du multijoueur d'Halo Infinite, la diffusion Xbox Anniversary Celebration a également été le théâtre de l'annonce de 76 nouveaux jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 qui deviennent rétrocompatibles sur Xbox One et Xbox Series X|S, et ce dès à présent. Tous sont compatibles avec l'Auto HDR, une partie bénéficie aussi d'une amélioration de leur résolution et le FPS Boost peut être activé sur 11 d'entre eux. Ce dernier a également fait son apparition sur 26 titres déjà présents dans le catalogue et est désormais inclus dans la bêta du Xbox Cloud Gaming sur des jeux comme Fallout 4 et Fallout 76.

Sans plus attendre, la liste des nouveautés est disponible ci-dessous.

Un article sur Xbox Wire donne quelques détails supplémentaires concernant toutes ces nouveautés du jour, en plus de remercier les joueurs.

Chez Xbox, nous aimons célébrer le jeu vidéo et préserver son histoire. Aucune autre forme d’art ne nous permet de nous immerger dans des univers aussi grands en profitant de l’alliance de graphismes sublimes, d’une musique touchante, d’une narration où l’émotion prévaut et de mondes interactifs et vivants. Depuis 2015, le programme de rétrocompatibilité pour Xbox One et maintenant Xbox Series X|S permet aux joueuses et aux joueurs du monde entier de découvrir ou de rejouer à des milliers de jeux sortis au cours des 20 dernières années.

Notre communauté de passionnés définit également l’identité de Xbox, elle nous a accompagné lors de toutes les étapes de ce voyage et continue à nous aider à façonner notre avenir. Vous avez exprimé votre souhait de voir encore plus de jeux ajoutés à la bibliothèque de titres rétrocompatibles, et nous vous avons entendu.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’ajouter plus de 70 titres Xbox 360 et de la première Xbox à notre catalogue de jeux rétrocompatibles pour fêter notre 20e anniversaire. Cette sélection inclut plusieurs de vos requêtes :

L’intégralité des séries Max Payne et F.E.A.R. peuvent désormais être jouées sur Xbox Series X|S et Xbox One, pour la toute première fois.

La franchise Skate est maintenant au complet : Skate 2 est disponible sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Vous avez aussi fait part de votre envie de voir plus de titres de la première Xbox ajoutés au catalogue. Nous sommes donc ravis de vous annoncer que ce sont plus de 20 jeux de la première Xbox qu’une nouvelle génération de joueuses et de joueurs pourra découvrir, dont Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter et Otogi.

Vous pouvez jouer à ces titres dès maintenant si vous les possédez en version physique ou numérique et la majorité d’entre eux peuvent être achetés numériquement dans le Microsoft Store.

Les jeux rétrocompatibles sont plus agréables à jouer sur Xbox Series X et Series S

Depuis le début de notre programme de rétrocompatibilité, il nous tient à cœur de non seulement préserver les jeux que vous connaissez et que vous aimez, mais aussi de les améliorer grâce à nos technologies, pour qu’ils soient plus agréables à regarder et à jouer, tout en respectant la vision des créateurs d’origine. Avec les Xbox Series X|S, de nombreuses innovations et améliorations ont vu le jour, comme le FPS Boost, l’Auto HDR et les temps de chargement réduits, qui ont donné un nouveau souffle à des grands classiques.

Tous les titres ajoutés aujourd’hui bénéficient d’une meilleure qualité visuelle grâce à l’Auto HDR sur les écrans compatibles, celui-ci applique automatiquement le HDR sur Xbox Series X|S.

Les jeux de la première Xbox profitent d’une augmentation de leur résolution sur Xbox Series X|S et sur Xbox One, sur les écrans compatibles.

Une résolution 4 fois supérieure sur Xbox Series X et Xbox One X.



Une résolution 3 fois supérieure sur Xbox Series S.



Une résolution 2 fois supérieure sur Xbox One S et Xbox One.

Votre expérience sera d’autant plus fluide sur 11 des titres ajoutés aujourd’hui grâce au FPS Boost, qui double le nombre d’images par seconde d’origine, jusqu’à 60 images par seconde. Parmi ces jeux, on retrouve F.E.A.R., F.E.A.R. 3, Binary Domain et NIER.

Nous sommes également heureux de vous annoncer que le FPS Boost est désormais compatible avec 26 jeux supplémentaires, qui étaient déjà présents dans le catalogue, comme l’intégralité de la série Gears of War, Fallout 3, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dragon Age: Origins, Dead Space 2 & 3, Alan Wake et Sonic Generations.

Enfin, à partir d’aujourd’hui, le FPS Boost sera progressivement compatible avec 33 jeux sur le Xbox Cloud Gaming (en Bêta), dont Fallout 4, Fallout 76 et The Evil Within 2.

Vous pouvez facilement activer ou désactiver le FPS Boost ainsi que l’Auto HDR dans la section « Gérer le jeu », pour n’importe quel titre. Vous décidez de la manière dont vous souhaitez profiter de vos jeux préférés, que ce soit dans leur version d’origine ou améliorée grâce à l’Auto HDR et au FPS Boost.

Merci à la communauté Xbox

Ce dernier ajout de plus de 70 titres au catalogue de jeux rétrocompatibles a pu voir le jour grâce à la passion et aux retours de la communauté. Vos requêtes pour certains titres spécifiques ou pour des améliorations précises ont encouragé l’équipe en charge de la rétrocompatibilité à s’associer avec les créateurs d’origine pour préserver des milliers de jeux sortis sur quatre générations de Xbox. Bien que nous continuerons à préserver et à améliorer ces œuvres d’art que sont les jeux vidéo, nous avons atteint les limites légales et techniques pour ajouter d’autres jeux de notre passé au catalogue rétrocompatible sur Xbox One et Xbox Series. Merci d’avoir été présents à nos côtés.

Ensemble, nous avons célébré notre passion pour ces jeux de grande qualité et prouvé l’importance de la préservation de notre patrimoine pour les générations futures. En vous laissant jouer aux titres que vous voulez, avec qui vous voulez, sur les appareils que vous souhaitez, quelles que soient leurs plateformes d’origine, nous continuons à permettre à de nouvelles générations de joueuses et de joueurs de profiter de titres et de séries incroyables de notre passé. La rétrocompatibilité et la préservation du jeu vidéo font partie de l’identité de Xbox et sont chères à notre communauté, nous sommes enthousiastes à l’idée d’explorer de nouvelles pistes pour préserver notre histoire et permettre à toujours plus de joueuses et de joueurs de découvrir notre catalogue riche de milliers de jeux, grâce à des innovations comme le Xbox Cloud Gaming ou les futures plateformes que nous concevrons.