Xbox Series X et S : le FPS Boost pour augmenter le framerate des jeux rétrocompatibles, c'est maintenant !

Résolution augmentée, Auto HDR, textures optimisées... Les jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X et S bénéficient pour beaucoup d'améliorations automatiques permises par la puissance des consoles next-gen. Microsoft avait aussi déclaré être en train d'étudier des augmentations du framerate pour certains titres passés, une fonctionnalité non disponible au lancement, mais qui va arriver... dès maintenant !

La technologie a été appelée FPS Boost, est destinée « à presque doubler, et parfois quadrupler, le nombre d’images par seconde de certains jeux ». Elle ne nécessite pas d'intervention des développeurs ou de mise à jour des logiciels, mais n'est pas de base disponible avec l'entièreté du catalogue rétrocompatible : seuls Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch_Dogs 2 en profitent pour l'instant. D'autres titres accueilleront la fonctionnalité FPS Boost dans les prochaines semaines, et seront marqués par une nouvelle icône dédiée sur l'interface. Au printemps, une mise à jour système permettra d’activer ou de désactiver le FPS Boost ou l'Auto HDR depuis la section Gérer le jeu, si jamais l'augmentation de framerate et la profondeur de champ bouscule vos habitudes.

Lors de la conception des Xbox Series X | S, nous savions que nous voulions continuer à tenir notre engagement vis-à-vis de la rétrocompatibilité, pris en 2015, pour permettre aux joueuses et aux joueurs de profiter de leurs titres préférés des générations précédentes sur les nouvelles consoles. La quasi-totalité de ces jeux bénéficie de fonctionnalités de nouvelle génération, comme des temps de chargement plus rapides et l’ajout du Quick Resume. Mais l’équipe est allée plus loin, en ajoutant d’autres améliorations à certains des titres les plus populaires pour qu’ils soient plus agréables à regarder et à jouer qu’ils ne l’ont jamais été.

Nous le précisions en octobre, grâce au nouveau processeur, à la carte graphique et à la mémoire de nos nouvelles consoles, tous vos titres existants sont plus agréables à regarder et à jouer. Pour certains d’entre eux, nous pouvons rendre l’expérience encore meilleure, sans que cela nécessite de travail supplémentaire de la part des développeurs ou de mise à jour du côté des joueuses et des joueurs. Pour obtenir ce résultat, l’équipe en charge de la rétrocompatibilité a développé une technologie : le FPS Boost, destiné à presque doubler, et parfois quadrupler, le nombre d’images par seconde de certains jeux. Ceci permet de rendre ces titres plus fluides, pour un gameplay d’autant plus immersif. Nous nous sommes entretenus avec les développeurs afin d’améliorer l’expérience tout en conservant les intentions d’origine des jeux concernés. Et si cette technologie ne peut s’appliquer à l’intégralité des titres, ces nouvelles techniques peuvent pousser les moteurs de jeu à effectuer leurs rendus plus rapidement, pour une expérience extrêmement fluide, qui dépasse les performances du jeu d’origine, limitées à l’époque par les capacités des consoles d’alors.

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que les premiers titres rétrocompatibles qui bénéficieront de la technologie FPS Boost, à partir d’aujourd’hui, seront Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch_Dogs 2. Nous avons choisi ces jeux parce qu’ils sont populaires auprès des fans, mais aussi pour mettre en avant les différentes manières qu’a le FPS Boost d’améliorer votre expérience. Par exemple, New Super Lucky’s Tale pourra dorénavant tourner à 120 images par seconde et UFC 4 offrira une meilleure performance sur Xbox Series S, à 60 images par seconde.

Ce n’est que le début. Nous annoncerons bientôt plus de titres compatibles avec le FPS Boost et vous verrez apparaître de nouvelles icônes ainsi que des paramètres dédiés dans une future mise à jour système. Dès le printemps, vous pourrez vous rendre dans la section « Gérer le jeu » de n’importe quel titre pour découvrir une nouvelle série d’options dédiée à la rétrocompatibilité qui vous permettra d’activer ou de désactiver le FPS Boost ou le Auto HDR. Vous verrez aussi une indication précisant que le titre auquel vous êtes en train de jouer profite du FPS Boost lorsque vous appuierez sur le bouton Guide de votre manette. Vous pourrez choisir de jouer comme vous le voudrez, en optant pour la forme originelle d’un titre ou sa version optimisée par le FPS Boost.

Et le FPS Boost ne profitera pas uniquement à celles et ceux ayant acheté ces titres. Vous serez ravi d’apprendre que plusieurs jeux qui seront bientôt compatibles FPS Boost seront également inclus dans le Xbox Game Pass. Dans la liste évoquée plus haut, New Super Lucky’s Tale et Sniper Elite 4 sont déjà inclus dans le Xbox Game Pass. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir le FPS Boost, et, dans les mois qui viennent, nous dévoilerons de plus en plus de titres bénéficiant de cette fonctionnalité.

Chez Xbox, nous pensons que les jeux dans lesquels vous avez investi doivent pouvoir vous suivre et c’est pour cette raison que nous avons rendu des milliers de titres issus de quatre générations rétrocompatibles et que ces derniers sont plus agréables à regarder et à jouer sur Xbox Series X | S. Nous avons hâte que vous puissiez redécouvrir tous ces jeux et de vous dévoiler plus de titres compatibles avec le FPS Boost très prochainement.