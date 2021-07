Xbox Series X et S : du FPS Boost pour faire tourner Dark Souls III à 60 fps (mais toujours en 900p)

Il y a désormais près d'une centaine d'expériences compatibles avec le FPS Boost, la technologie des Xbox Series X et S pour augmenter significativement le framerate de certains jeux rétrocompatibles. Xbox nous avait habitués à amener la fonctionnalité sur plusieurs titres à la fois, mais c'est bien une unique expérience qui devient jouable avec le FPS Boost aujourd'hui.

Il s'agit de Dark Souls III, l'aventure culte de FromSoftware. Si la version Xbox One avait du mal à maintenir les 30 fps, il est désormais carrément possible de jouer avec un framerate constant de 60 fps, aussi bien sur Xbox Series X que sur Xbox Series S. Digital Foundry a d'ailleurs déjà pu constater qu'il n'y avait pas de mensonge sur la marchandise et que la technologie fonctionnait comme promise, avec une fréquence d'images stable.

En revanche, cela ne change pas le problème majeur de la version Xbox : sa résolution. Dark Souls III était proposé en 900p upscalé sur Xbox One, et c'est encore le cas sur next-gen. Le jeu est donc bien plus fluide, mais pas plus net sur les grands écrans... Si vous ne l'avez pas encore dans votre ludothèque, Dark Souls III est disponible à partir de 20,04 € sur Amazon.fr.