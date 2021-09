Xbox : le Cloud Gaming officiellement disponible sur PC via l'application Xbox Windows 10, le Remote Play amélioré et compatible avec les Series X et S

Les manières d'utiliser le Xbox Game Pass commencent à être tellement nombreuses que certaines d'entre elles se recoupent. Ainsi, s'il est déjà officiellement possible de profiter du Xbox Cloud Gaming depuis les navigateurs Internet, seuls les Insiders pouvaient profiter du catalogue en cloud via l'application Xbox sur ordinateurs personnels. La barrière est désormais levée : tout le monde peut maintenant jouer aux titres Xbox Cloud Gaming via l'application pour PC sous Windows 10 !



Et si le catalogue en cloud ne vous suffit pas, le Xbox Remote Play est désormais intégré à l'application Xbox des PC sous Windows 10 ! Vous pouvez donc aussi jouer à distance, depuis chez vous ou ailleurs, à des jeux installés sur votre Xbox One et désormais même votre Xbox Series X|S, en laissant votre console allumée et connectée. Le service a au passage été mis à jour pour être plus stable, permettre de streamer en 1080p avec jusqu’à 60 images par seconde, et de lancer une sélection de jeux de la Xbox originale et de la Xbox 360. Tous les détails sont donnés par Microsoft ci-dessous.

Les joueuses et joueurs console ont pour habitude de pratiquer leur loisir dans une pièce en particulier, qui peut être le salon ou une pièce dédiée à retrouver ses amis sur Xbox. Parfois, il est impossible de jouer quand vous en avez envie, comme lorsque quelqu’un utilise déjà l’écran du salon ou que vous êtes en déplacement et que vous n’avez pas emmené votre console. Peut-être ne possédez-vous pas de console, mais avez-vous envie de partager l’expérience console avec vos amis sur l’appareil qui vous arrange. Dès aujourd’hui, de nouvelles possibilités s’offrent à vous pour jouer à distance aux titres console sur votre PC Windows 10 (ou ultérieur) grâce à l’application Xbox : Jouer aux jeux du Xbox Game Pass depuis le cloud ;

Jouer directement aux jeux présents sur votre console via la fonction Xbox Remote Play. Avec ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez dorénavant jouer à vos titres console préférés sur une large gamme de PC, même si vous ne disposez pas des spécificités techniques nécessaires pour lancer certains jeux PC. En streamant les jeux via l’application Xbox, vous pouvez jouer rapidement, sans avoir à installer les jeux. Plongez directement dans des titres comme Destiny 2, Hades, ou le jeu qui vous plaira. Jouer aux titres du Xbox Game Pass depuis le cloud Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer aux titres du Xbox Game Pass directement depuis le cloud via l’application Xbox sur PC Windows 10. Les membres du Xbox Game Pass pouvaient déjà profiter du Xbox Cloud Gaming (en Bêta) via un navigateur sur téléphone, tablette et PC ; ils peuvent désormais le faire directement depuis l’application Xbox. Le cloud gaming est idéal pour celles et ceux souhaitant se plonger rapidement dans un jeu inclus dans le Xbox Game Pass, que ce soit pour continuer la campagne d’un titre lorsque vous avez quelques minutes de libre ou pour essayer un tout nouveau jeu avant de décider potentiellement de l’installer sur votre console. Pour jouer via le cloud sur votre PC Windows 10, vous avez simplement besoin d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et d’une manette compatible. Ouvrez l’application Xbox, cliquez sur le bouton Cloud gaming et choisissez parmi les centaines de titres disponibles, comme Sea of Thieves ou Myst, pour commencer immédiatement à jouer. Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter la tâche, dont des informations sur l’état de votre manette et de votre réseau, l’intégration de la Game Bar, des options sociales pour rester connecté·e·s avec vos ami·e·s et la possibilité d’inviter qui vous souhaitez, même celles et ceux jouant via le cloud, à vous rejoindre dans votre partie. Pour en savoir plus sur le jeu dans le cloud, rendez-vous sur xbox.com/cloudgaming. Jouer aux titres installés sur votre console à distance Le Xbox Remote Play vous permet de jouer aux titres installés sur votre Xbox Series X|S ou sur votre Xbox One, quelle que soit sa génération, depuis votre PC Windows 10 avec une connexion internet, que vous soyez chez vous ou en déplacement ! Vous pouvez recréer votre expérience console sur un autre écran : naviguer dans vos jeux, lancer celui que vous voulez, changer les paramètres, interagir avec vos amis, tout est là. Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder à la fonction Xbox Remote Play depuis l’application Xbox sur PC Windows 10. C’est la première fois que le Xbox Remote Play permet à celles et ceux possédant une Xbox Series X|S d’y jouer depuis un PC. Nous avons également mis en place plusieurs autres mises à jour, la fonction Remote Play est plus stable, permet de streamer en 1080p avec jusqu’à 60 images par seconde et de lancer une sélection de jeux de la Xbox originale et de la Xbox 360, une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. Le Xbox Remote Play est disponible sur PC Windows ainsi que sur les téléphones et tablettes Android et iOS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xbox.com/remote-play. Si vous voulez jouer en streaming sur votre PC Windows 10, via le cloud ou votre propre console, téléchargez l’application Xbox sur le Windows Store. Celle-ci vous permet également de naviguer dans l’intégralité du catalogue Xbox, de trouver votre prochain jeu préféré, de voir ce à quoi vos ami·e·s sont en train de jouer et de discuter avec eux.

Le Xbox Remote Play est accessible à tous sans conditions, mais le Xbox Cloud Gaming nécessite un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

