Xbox Game Pass : le Xbox Cloud Gaming officiellement disponible sur iOS et PC via navigateurs, avec la puissance des Xbox Series X

Microsoft a de grands projets pour le Xbox Cloud Gaming cette année et commence à les mettre en place cette semaine. Déjà, alors que la possibilité de jouer sur iOS et PC sous Windows 10 via un navigateur Internet était proposée seulement sur invitation, elle est désormais accessible à tous sans condition ! Rendez-vous sur xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome ou Safari depuis n'importe quel appareil pour y connecter votre manette de prédilection et profiter du catalogue dans les nuages.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'après plusieurs années à tourner via la puissance de Xbox One S, le Xbox Cloud Gaming, toujours officiellement en bêta, fonctionne désormais grâce à des Xbox Series X custom. Le jeu en ligne jouit donc dès à présent de performances next-gen comme de temps de chargement réduits et un framerate amélioré. Attention cependant, pour des questions de stabilité, l'affichage n'ira pas au-delà du 1080p et du 60 fps : Microsoft promet encore plus d'améliorations par la suite, mais il ne faut pas s'attendre à du streaming en 4K et à 120 fps de sitôt.

Chez Xbox, notre mission est simple : permettre à toutes et à tous de rejoindre la communauté du jeu vidéo partout dans le monde. Pour atteindre ce but, nous souhaitons vous donner les moyens de jouer où vous voulez, aux titres que vous souhaitez, avec qui vous voulez. Nous souhaitons créer un avenir qui combine l’héritage vidéoludique de Xbox et la puissance d’Azure. Un avenir où nous pourrons proposer des jeux immersifs de grande qualité aux 3 milliards de joueuses et de joueurs de la planète. Aujourd’hui, nous franchissons une étape cruciale en ce sens : le Xbox Cloud Gaming est disponible pour tous les membres Xbox Game Pass Ultimate sur PC Windows 10 et tablettes et mobiles Apple, via votre navigateur internet. Si vous êtes déjà membre ou que vous souhaitez le devenir, rendez-vous sur xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome ou Safari depuis votre PC ou votre appareil mobile, et vous pourrez immédiatement jouer à des centaines de jeux de la bibliothèque du Xbox Game Pass. Avec des milliards de PC Windows 10, d’appareils iOS et Android actifs dans le monde, nous savons que cela vous offrira plus d’opportunités pour découvrir les jeux les plus riches et immersifs, où et quand vous le souhaiterez. Pour résumer, l’expérience Xbox arrive directement sur les appareils que vous utilisez le plus. L’expérience en elle-même a d’ailleurs été significativement améliorée : le Xbox Cloud Gaming fonctionne désormais grâce au hardware Xbox Series X custom. Les centres de données Microsoft ont ainsi été équipés avec les composants de la console Xbox la plus puissante jamais conçue, qui vous permettra de profiter de temps de chargement réduits, de plus d’images par seconde, d’une expérience de jeu de nouvelle génération. Pour que la latence reste minimale et que l’expérience globale soit optimale sur une large diversité d’appareils, le streaming des jeux se fera en 1080p, avec jusqu’à 60 images par seconde. Dans le futur, nous continuerons à innover et à vous proposer plus de fonctionnalités qui amélioreront votre expérience dans le cloud. Le cloud gaming vous permet propose une expérience de jeu harmonisée entre tous vos appareils. Lorsque vous streamez un jeu sur un PC ou un appareil mobile, votre titre tourne en réalité sur une Xbox située dans l’un des centres de données de Microsoft. Cela signifie que vous pouvez jouer et retrouver vos amis sur le réseau Xbox, comme vous l’avez toujours fait. Vos sauvegardes vous suivront où vous voudrez, quand vous voudrez, pour que vous puissiez reprendre votre partie là où vous l’aviez arrêtée. Allumez votre PC pour jouer à Outriders en streaming ou reprenez votre partie de DOOM sur votre iPad. Si vous n’avez qu’une demi-heure devant vous, rendez-vous sur xbox.com/play pour une courte partie de MLB The Show 21. Tout en proposant les jeux sur un plus grand nombre d’appareils, nous améliorons également la manière dont vous pouvez profiter de ces titres. Aujourd’hui, environ une personne sur six jouant via le cloud utilise exclusivement les contrôles tactiles, disponibles sur plus de 50 jeux, comme Minecraft Dungeons par exemple. Bien sûr, vous pouvez jouer sur le cloud en utilisant une manette sans fil Xbox compatible, ou l’une des nombreuses autres manettes compatibles ainsi que de nombreux accessoires dédiés au jeu mobile, comme le tout nouveau Backbone One pour iOS. Nous franchissons aujourd’hui une étape clé dans notre projet de rendre l’expérience Xbox accessible à toutes et tous et nous avons hâte que vous puissiez commencer à jouer. Je me souviens de la première fois que j’ai joué à un titre depuis le cloud sur téléphone, il y a trois ans, en utilisant exclusivement les contrôles tactiles. C’est un moment inoubliable, la beauté des graphismes alliée à la créativité de la technologie donne vie à une expérience magique. De la part de toute l’équipe Xbox, nous espérons que vous aussi, vous profiterez du plaisir du jeu vidéo et de sa communauté, où vous le voulez, quand vous le souhaitez.

Et à l'occasion de cette arrivée sur iPhone et iPad, Microsoft annonce également une série d'accessoires Designed for Xbox reconnus par le constructeur pour faciliter le jeu sur mobile : le Backbone One, la manette universelle Razer Kishi pour iOS et les batteries OtterBox Power Swap.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer des accessoires Designed for Xbox pour le jeu mobile sur les iOS. Le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) est désormais disponible pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate sur PC Windows 10 et les appareils Apple en passant par un navigateur internet, il n’a donc jamais été plus facile de jouer aux jeux les plus riches et immersifs où et quand vous le voulez. Certains produits de nos partenaires sont déjà disponibles et d’autres sortiront bientôt. Nous avons hâte de vous voir jouer où vous le souhaitez. Backbone One, Designed for Xbox <img loading="lazy" width="1920" height="1020" src="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=940&resize=1920%2C1020" alt="" class="wp-image-19751" srcset="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=1920 1920w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=602 602w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=768 768w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=940&resize=1920%2C1020 940w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Backbone_1.jpg?w=1536 1536w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" /> Le Backbone, la manette mobile adorée des fans, rejoint la famille Designed for Xbox avec le Backbone One pour Xbox, compatible avec tous les iPhone sous iOS 13 ou ultérieur. Le Backbone One transforme votre iPhone pour que vous profitiez d’autant plus de vos sessions de jeu, sans effort. Connectez simplement la manette à votre iPhone, appuyez sur le bouton Backbone pour ouvrir l’application et vous pourrez jouer à vos jeux Xbox préférés où que vous soyez. Le Backbone est un bijou technologique en termes de connectivité et de performances, qui a été conçu pour économiser votre batterie et réduire la latence en utilisant une technologie exclusive à l’iPhone. Il n’a pas besoin d’être chargé et permet un gameplay extrêmement réactif. <img loading="lazy" width="1920" height="1020" src="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=940&resize=1920%2C1020" alt="" class="wp-image-19750" srcset="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=1920 1920w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=602 602w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=768 768w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=940&resize=1920%2C1020 940w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Clip-Editor.jpg?w=1536 1536w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" /> Comme les nouvelles manettes sans fil Xbox, le Backbone One vous permet d’enregistrer des extraits vidéo via une seule pression sur un bouton. L’application Backbone permet désormais de tagger le gameplay enregistré via le Xbox Cloud Gaming et vous laisse le partager avec vos amis grâce à un lien. Plusieurs autres éléments de l’écosystème Xbox ont été intégrés, comme un fil d’actualité dynamique dédié au Xbox Game Pass, et l’interface vous permet de basculer plus facilement entre vos jeux et services iOS, comme Minecraft ou le Xbox Remote Play, le tout, grâce à la plus conséquente des mises à jour qu’ait jamais reçue le Backbone. <img loading="lazy" width="1920" height="1020" src="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=940&resize=1920%2C1020" alt="" class="wp-image-19748" srcset="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=1920 1920w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=602 602w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=768 768w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=940&resize=1920%2C1020 940w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Game-pass-row.jpg?w=1536 1536w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" /> Les joueurs qui acquerront le Backbone One pour Xbox recevront 3 mois d’accès au Xbox Game Pass Ultimate*.



La manette universelle Razer Kishi pour iOS <img loading="lazy" width="1920" height="1020" src="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=940&resize=1920%2C1020" alt="" class="wp-image-19744" srcset="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=1920 1920w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=602 602w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=768 768w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=940&resize=1920%2C1020 940w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Razer-Kishi.jpg?w=1536 1536w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" /> Vous le connaissez et vous l’aimez déjà. Razer vient de sortir la nouvelle manette universelle Razer Kishi pour iOS, qui vous permettra de jouer à vos titres Xbox n’importe où et n’importe quand. Cette manette s’adapte à la plupart des iPhone et a été pensée pour proposer un niveau de qualité équivalent à l’expérience console sur mobile. À l’instar de sa version Android, le Razer Kishi propose un design ergonomique, des sticks analogiques cliquables, un gameplay à très faible latence et un port lightning pour que vous puissiez recharger votre téléphone pendant vos sessions de jeu. Avec le Razer Kishi, où que vous alliez, la victoire vous suivra. Les nouveaux membres peuvent profiter de trois mois de Xbox Game Pass Ultimate*. La manette universelle Razer Kishi pour iOS est disponible à la précommande dès maintenant, au prix de 109,99 €, sur le site de Razer comme sur ceux d’autres revendeurs agréés. Les batteries OtterBox Power Swap <img loading="lazy" width="1920" height="1020" src="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=940&resize=1920%2C1020" alt="" class="wp-image-19745" srcset="https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=1920 1920w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=602 602w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=768 768w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=940&resize=1920%2C1020 940w, https://news.xbox.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/OtterBox.jpg?w=1536 1536w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" /> Faites en sorte que votre manette sans fil Xbox soit toujours prête avec la batterie OtterBox Power Swap, compatible avec les consoles Xbox et les appareils Android ou iOS. Cette batterie offre une expérience sans fil et pratique pour que vous puissiez jouer sans jamais ne vous arrêter. Les batteries peuvent être interverties à une main pendant vos sessions de jeu – vous n’aurez même pas besoin de faire une pause, et la pile interne permet de garder la manette allumée pendant que vous changez de batterie. Les LED vous permettent de savoir quand la batterie est presque vide et qu’il est temps de la changer. Le dock inclus peut charger deux batteries simultanément et conserve la batterie de secours complètement chargée, jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Vous pouvez également emporter les deux batteries lors de vos déplacements pour des sessions de jeu plus longues. Ce duo de batteries est compatible avec les manettes sans fil Xbox One et Xbox Series X|S. Il n’a jamais été si facile de profiter des jeux Xbox en déplacement. Grâce à une vaste sélection d’accessoires pour Android et iOS, nos partenaires Designed for Xbox vous permettent de sortir de chez vous tout en profitant d’une expérience de jeu de qualité, où que vous alliez ! Nous avons hâte que vous puissiez essayer de jouer grâce au Xbox Cloud Gaming (en Bêta) avec ces nouveaux accessoires pour mobiles iOS Designed for Xbox. *Réservé aux nouveaux membres Xbox Game Pass Ultimate sur PlayBackbone.com et Razer.com uniquement.

Le Xbox Cloud Gaming est accessible via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

Lire aussi : Xbox One : les jeux next-gen des Xbox Series X et S bientôt jouables sur le modèle old gen, merci le Xbox Cloud Gaming !