Sifu : surprise, la date de sortie est avancée, un gros point sur le gameplay et la progression en vidéos

Après Absolver, Sloclap va lancer en début d'année prochaine Sifu, un jeu de kung-fu qui nous demandera de venger notre famille, rien que ça. Les développeurs ont cette semaine pris la parole sur le blog PlayStation afin de détailler les systèmes de combat et de vies de leur jeu. Mais d'abord, place à première petite vidéo :

Pour en revenir au gameplay, Sloclap explique qu'il a voulu recréer les sensations des films d'art martial, pour affronter un tas d'ennemis en s'aidant de l'environnement. Mais comme dans la vraie vie, il faudra apprendre les techniques et s'améliorer pour être imbattable, cela passera par la compréhension de la Structure, un système permettant d'utiliser des impacts pour briser la posture de l'adversaire, via une jauge à remplir. Attention, le héros a lui aussi sa jauge de Structure, il lui sera alors impossible d'attaquer ou se défendre pendant un court instant si elle est remplie. Un bon stun des familles, en somme. Heureusement, il sera possible d'esquiver pour éviter cela et surtout parer les coups ennemis au bon moment pour les déséquilibrer et lancer une contre-attaque ou une projection. Un système de combo est également présent, avec des coups rapides ou puissants, et il faudra bien maîtriser tout cela lors des affrontements contre plusieurs adversaires. Sony rappelle que l'action sera particulièrement fluide sur ses consoles, avec du 60 fps.

Les développeurs ont également lâché quelques mots sur le système de progression, assez atypique dans Sifu. Le personnage commencera son aventure à 20 ans et n'aura qu'une nuit pour se venger. Il sera cependant équipé d'un talisman lui permettant de se soigner et de revenir à la vie, en échange de son énergie vitale. En clair, plus vous mourrez, plus le personnage vieillit. Au fil de la partie, il perdra donc de la santé, mais gagnera en force et en pilosité faciale, l'âge étant essentiellement symbolisé par la barbe du personnage. Le joueur conservera tout de même ses capacités, mais trop utiliser le talisman et donc trop vieillir résultera d'une fin de partie définitive. Il y aura tout de même des manières d'éviter cela, les développeurs précisent :

Vous ne perdez pas ces améliorations quand vous mourrez, et comme vous vous relevez aussitôt après votre chute, vous commencerez peut-être à avoir l’impression d’être invincible. Mais ça ne durera pas, et plus vous mourrez, plus vous vieillirez vite. Cela apparaît sous la forme d’un compteur de morts : la première fois que vous mourrez, vous vieillirez d’un an. La seconde fois, de deux ans, la troisième, de trois, etc. La seule façon de diminuer ou réinitialiser ce compteur est d’utiliser un des sanctuaires disponibles ou de battre des ennemis spécifiques, par exemple les boss de chaque chapitre. Terminer un chapitre réinitialisera votre compteur de morts, mais votre âge restera le même. Il n’est pas possible rajeunir, vous ne ferez que vieillir quand vous échouez et vous relevez. Vous pouvez tromper la mort un moment, mais personne ne peut lui échapper à jamais. Après un certain âge, vous n’aurez plus assez de vie pour nourrir le pendentif et ne pourrez plus vous relever. Votre mort finale sera un game over définitif. Vous perdrez vos capacités débloquées et vos améliorations lors d’un game over, mais certains éléments resteront. Chaque fois que vous complétez un chapitre du jeu, cela créera un point de sauvegarde avec l’âge que vous aviez quand vous l’avez terminé. Vous pourrez toujours continuer en reprenant le chapitre suivant pour tenter d’améliorer votre performance. En plus des points de sauvegarde, vous pourrez débloquer de manière permanente certaines capacités en dépensant davantage de points d’expérience, ce qui les rendra disponibles dès le début de votre prochaine partie. Enfin, le tableau d’enquête, qui illustre ce que le personnage principal a découvert, gardera toutes les informations que vous avez déjà réunies, même après un game over. En plus de réunir les indices et les éléments de scénario que vous aurez trouvés sur vos cinq ennemis, le tableau vous montrera également des raccourcis, des salles cachées ou des portes que vous avez débloquées lors de vos parties précédentes, ce qui vous permettra de vite vous remettre en route.

Par ailleurs, les joueurs trouveront au fil du jeu des Sanctuaires, permettant d'améliorer le personnage, qui seront conservées en cas de mort, rendant le héros plus puissant pendant la partie en cours. Vous savez maintenant tout sur Sifu. Mais dernière bonne nouvelle, alors que le titre était attendu le 22 février prochain, sa date de sortie vient d'être avancée au 8 février 2022, sur PC, PlayStation 5 et PS4. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.