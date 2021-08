GC2021 : Sifu, date de sortie précise et trailer toujours aussi fou pour le jeu de kung-fu

Chacune des apparitions de Sifu a intrigué les adeptes de jeux d'arts martiaux. Il faut dire que le nouveau titre de Sloclap, créateur d'Absolver, semble proposer des combats musclés à souhait, et le fait qu'il mette en scène un héros qui vieillit à chaque KO pour gagner en sagesse et en compétences a de quoi rendre curieux.

Il était présent à la gamescom Opening Night Live avec un trailer inédit, forcément dans la même veine que les précédents. Il nous emmène cependant cette fois dans de nouveaux décors, comme « les toits d'un bidonville en proie aux dealers et aux junkies, les salles immaculées d'un musée d'art contemporain ou encore dans une contre-allée enflammée qui semble directement venue du passé ».

Une seule vie est-elle suffisante pour maîtriser le kung-fu ?

Dans Sifu, vous incarnez un jeune étudiant de kung-fu en quête de vengeance. Seul contre tous, une maîtrise absolue du kung-fu Pak Mei lui permettra de triompher face aux bourreaux de son passé. En quête de vengeance

Cette chasse aux ennemis vous conduira à travers les recoins de la ville, des banlieues infestées de gangs aux bureaux des quartiers d'affaires. Vous n'avez qu'un jour, et d'innombrables ennemis sur votre chemin. Le temps sera le prix à payer. S'adapter est essentiel

Vous positionner judicieusement et utiliser l'environnement à votre avantage sont la clé de votre survie. Utilisez tout ce qui se trouve à votre disposition : objets à jeter, armes de fortune, fenêtres et rebords... La chance n'est pas de votre côté et vous ne serez pas épargné. L'entraînement ne se termine jamais

Le kung-fu est une approche pour le corps et l'esprit de toute une vie. Apprenez de vos erreurs, déverrouillez des compétences uniques et trouvez la force en vous de maîtriser les techniques dévastatrices du kung-fu Pak Mei.

Le grand intérêt de la bande-annonce, c'est surtout de préciser sa date de sortie : Sifu est maintenant attendu pour le 22 février 2022 sur PS5, PS4 et PC. Il est dès à présent disponible en précommande pour 39,99 € en édition standard avec un pack d'avatars et un Photomode Cinematic Pack offert pour les réservations, ou pour 49,99 € dans une édition Deluxe ajoutant un accès anticipé de 48 heures, l'artbook numérique The Art of Sifu et la bande origine du compositeur Howie Lee.

