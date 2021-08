GC2021 : Wasteland 3, trailer et date de sortie pour la dernière extension Cult of the Holy Detonation et une Colorado Collection ultime

Dernier jeu multiplateforme de inXile avant son passage total sous l'aile des Xbox Game Studios, Wasteland 3 a déjà connu une extension avec The Battle of Steeltown. Il se prépare désormais à accueillir sa deuxième et dernière aventure additionnelle via le DLC Cult of the Holy Detonation, présenté lors du Xbox Stream de la gamescom 2021.

Nous allons y rencontrer la Secte de la Sainte Détonation dans la base de Cheyenne Mountain pour une ultime mission explosive dans le Colorado.

Dans les profondeurs de la base militaire de Cheyenne Mountain, des sectes de mutants vénèrent une antique divinité dénommée la « Sainte Détonation » : une explosion nucléaire figée en stase. Qu'il s'agisse d'un dieu, d'une expérience scientifique ou d'un miracle accidentel, l'énergie de la Détonation pourrait alimenter Colorado Springs pendant des siècles... ou l'anéantir en un clin d'œil. Les sectes rivales se disputent le droit de vénérer leur divinité, et vous devrez vous frayer un chemin par la force pour atteindre l'autel. Une ultime mission pour les Rangers dans le Colorado : le résultat promet d'être explosif... d'une manière ou d'une autre. La Secte de la Sainte Détonation élargit l'expérience Wasteland 3 avec un détour par la base de Cheyenne Mountain, remplie de nouveaux personnages, d'ennemis inédits, de combats difficiles et de nouvelles armes et armures puissantes. Votre escouade de Rangers sera mise à rude épreuve lors de rencontres plus créatives que jamais au sein d'un système de combat au tour par tour déjà très approfondi. Face à une résistance plus que farouche, les Rangers devront éteindre des réacteurs, purger des systèmes de ventilation et se défendre de leur mieux pour contrer une marée sans fin de mutants et de machines tous plus dangereux les uns que les autres au fin fond d'un bunker militaire en ruines.

La dernière épopée des Rangers sera disponible le 5 octobre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 6,99 €. Et c'est aussi à cette date que sortira Wasteland 3 Colorado Collection au tarif de 59,99 €, pour obtenir directement le jeu, ses deux DLC et le Colorado Survival Gear.



