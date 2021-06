Wasteland 3 : direction Steeltown avec le lancement de la première extension

Développé par inXile Entertainment, Wasteland 3 est sorti l'été dernier sur ordinateurs et consoles de salon, mais les joueurs qui ont terminé l'aventure attendent désormais les contenus additionnels inclus dans le Pass d'extension. Eh bien, voilà que le premier DLC est disponible, place à la bande-annonce de lancement :

L'extension The Battle of Steeltown nous emmène donc au sud-ouest du Colorado dans un complexe industriel produisant de nombreuses technologies utiles à la région et au Patriarche. Problème, c'est un peu le bazar dans les commandes reçues depuis quelque temps, des Rangers sont donc envoyés sur place pour découvrir ce qui s'y passe : les bandits sont là, les ouvriers sont en grève, la situation est explosive et menace Abigail Markham, la chef de Steeltown. Aux joueurs de décider de son sort et de participer à des combats tactiques contre de nouveaux ennemis à l'aide de nouvelles armes et armures. Les développeurs précisent que les combats sont adaptés à tous les joueurs, qu'importe leur niveau dans la campagne principale, et Mary Ramos et Mark Morgan sont de nouveau là pour composer les musiques de cette extension. David Rogers, directeur du jeu, commente :

The Battle of Steeltown ne représente pas qu'un nouveau chapitre dans l'histoire de Wasteland 3. Ce DLC rempli de choix, de conséquences et d'humour, représente également le point culminant de tout le travail que nous avons accompli dans le jeu depuis son lancement. Ceux qui vont découvrir Wasteland 3 bénéficieront directement de la meilleure version du jeu. Les joueurs qui reviendront pour arpenter Steeltown profiteront d'une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et de nouvelles mécaniques de jeu qui influent sur les tactiques de nombreuses façons. Ils retrouveront aussi des personnages et des histoires débutées dans le jeu original qui feront une nouvelle apparition ici. Tout cela sublimé par une incroyable nouvelle musique post-apo.

The Battle of Steeltown est disponible dès maintenant dans Wasteland 3 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, séparément ou via le Pass d'extension, qui inclura un second DLC dans le courant de l'été 2021. Vous pouvez retrouver Wasteland 3: Day One Edition à 19,99 € sur Amazon.