Wasteland 3 : les notes de la presse anglophone

Wasteland 3 devait sorti en mai dernier, mais à cause du COVID-19, le lancement du jeu de rôle d'inXile Entertainment a été repoussé à la fin du mois d'août. La sortie du titre est donc imminente, les divers journalistes et rédacteurs spécialisés ont déjà pu mettre les mains dessus, et les retours sont excellents.

Les grosses notes pleuvent pour Wasteland 3, les testeurs soulignent notamment la qualité de l'ambiance, de la narration, de l'écriture des personnages, des possibilités de personnalisation, de la richesse du système de combat ou encore du contenu multijoueur. Des ombres au tableau ? Oui, quelques testeurs ont rencontré des bugs, et de manière plus globale, Wasteland 3 ne réinvente pas le genre auquel il appartient.

Pour rappel, la date de sortie de Wasteland 3 est fixée au 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.fr.