Splatoon 3 : les notes de la presse anglophone

Belle surprise sur Wii U, Splatoon a déjà eu droit à une suite peu après le lancement de la Switch, et la franchise de shooters de Nintendo a maintenant droit à un troisième volet, qui débarquera en fin de semaine. Mais la presse spécialisée anglophone a déjà mis les mains sur le jeu et livre son verdict.

Splatoon 3 est le digne successeur de la licence, le titre est très joli sur Nintendo Switch et propose un gameplay toujours aussi sympathique et facile à prendre en main. De petits ajouts en multijoueur rendent l'expérience plus agréable, mais sans non plus trop la changer. Et surtout, le mode solo est une vraie réussite.

La date de sortie de Splatoon 3 est fixée au 9 septembre 2022, exclusivement sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 44,99 € sur Amazon.