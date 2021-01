Hitman 3 : les notes de la presse anglophone

IO Interactive avait déjà réussi à redonner un nouveau souffle à la saga Hitman avec les deux premiers épisodes de la trilogie Worlds of Assassination. Le grand final arrive cette semaine avec Hitman 3, proposant un tas d'assassinats supplémentaires et variés à réaliser dans 6 lieux inédits. La presse internationale a déjà pu rendre son verdict, et les notes sont élogieuses.

Le titre affiche une sublime moyenne de 88/100 sur Metacritic à cette heure, avec quasi-exclusivement des évaluations très positives. Tout le monde s'accorde sur le fait que cette conclusion joue son rôle à merveille en termes de narration et d'évolution des mécaniques, et offre une liberté en termes d'action et d'infiltration qui restera dans les annales. Sa rejouabilité énorme et ses qualités graphiques ne sont que la cerise sur le gâteau de cette expérience rondement ficelée, même si certains reprochent que la durée de vie de base soit assez courte.



