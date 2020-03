Wasteland 3 : la date de sortie reportée à cause du COVID-19

inXile Entertainment appartient désormais à Xbox Game Studios, mais il a un dernier jeu multiplateforme à nous proposer avant de se concentrer sur des exclusivités. Wasteland 3 va nous replonger dans un monde post-apocalyptique pour des séquences de jeu de rôle tactique plus poussées que jamais.

We have an important update on Wasteland 3’s release date. pic.twitter.com/hiX1CygcUk

Le titre aurait dû voir le jour le 19 mai 2020, mais le destin en a décidé autrement. Les développeurs californiens vont avoir besoin de plus de temps que prévu pour fignoler leur projet, et le fautif, c'est le COVID-19, qui les a obligés à œuvrer en télétravail et les a donc fait perdre en efficacité. Le président Brian Fargo a officialisé le report de Wasteland 3 dans un communiqué, qui indique que la date de sortie est désormais fixée au 28 août 2020.

Salutations à tous,

Comme pour la plupart des entreprises, nous sommes passés au travail à domicile il y a quelques semaines, ce qui a bien sûr introduit de nouveaux défis que beaucoup d'entre nous à travers le monde ont appris à gérer. Nous sommes ravis de voir la bêta de Wasteland 3 si bien reçue, mais la réalité est qu'avec ces nouveaux défis logistiques, notre sortie va être affectée.

Nous sommes en accord avec Microsoft et Deep Silver, qui soutiennent notre désir d'assurer le lancement du jeu dans les meilleures circonstances possible, et d'ajouter quelques mois de développement supplémentaires pour nous assurer qu'il s'agit d'un produit excellent dès le premier jour. Pour cela, la nouvelle date de sortie de Wasteland 3 est le 28 août 2020.

Il est temps que nous mettions en œuvre les commentaires et suggestions reçus lors de la bêta, l'optimisation, le polissage et les derniers détails, et que nous nous assurions d'avoir une expérience coopérative impressionnante. Nous mettons tout notre cœur dans ce jeu, et la dernière chose que nous voulons, c'est d'avoir tout sauf un lancement incroyable pour un produit auquel nous croyons vraiment.

Nous apprécions l'enthousiasme et le soutien continu de tout le monde alors que nous ajoutons encore quelques mois pour garantir que, le jour du lancement, Wasteland 3 soit l'expérience que vous attendiez.

Merci et soyez prudent,

Brian Fargo, Chef de studio, inXile entertainment