Wasteland 3 : la bêta sera lancée la semaine prochaine

Les joueurs attendent avec impatience Wasteland 3, le titre avait été annoncé en 2016, ce qui commence déjà à faire un long moment. Quelques chanceux ayant participé au financement du titre via Fig ont pu découvrir une version alpha l'été dernier, et dans quelques jours, c'est la bêta qui ouvrira ses portes.

Eh oui, la bêta de Wasteland 3 sera lancée le 17 mars prochain, et sera jouable sur PC via Steam. Mais non, cette phase de test ne sera pas accessible à tout le monde, seuls les joueurs ayant déboursé 25 $ ou davantage sur Fig auront droit à une clé pour la bêta. Si vous aviez déjà accès à l'alpha, l'accès à la bêta sera automatique, mais les développeurs conseillent quand même de désinstaller et réinstaller le jeu si la mise à jour ne fonctionne pas. Par ailleurs, le studio rappelle qu'il s'agit d'une phase de test, n'incluant que le début de l'aventure, et certains points seront sans doute modifiés avant le lancement de la version finale.

La date de sortie de Wasteland 3 est fixée au 19 mai 2020 sur PC, mais également sur PlayStation 4 et Xbox One.