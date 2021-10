Wasteland 3 : la dernière extension La Secte de la Sainte Détonation lancée en vidéo

Sorti il y a maintenant plus d'un an sur ordinateurs et consoles de salon, Wasteland 3 accueille cette semaine son dernier contenu additionnel, La Secte de la Sainte Détonation. Les joueurs avaient déjà eu droit à La Bataille de Steeltown, direction maintenant une base militaire de Cheyenne Mountain.

Le DLC La Secte de la Sainte Détonation introduit donc des mutants qui vénèrent la divinité éponyme, une source d'énergie nucléaire mystérieuse qui pourrait alimenter toute la région pendant des siècles ou la détruire, autant dire qu'elle est très convoitée, et le joueur devra redoubler d'efforts pour atteindre son autel. L'extension rajoute ainsi de nouveaux personnages, des ennemis, des armes et armures et des mécaniques de gameplay. Vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement ci-dessus.

La Secte de la Sainte Détonation est disponible dès maintenant dans Wasteland 3 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver une Colorado Collection avec La Bataille de Steeltown et La Secte de la Sainte Détonation ainsi que des bonus sur les plateformes numériques, ou le jeu de base en Day One Edition à 21,23 € sur Amazon.