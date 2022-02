Shadow Warrior 3 : la date de sortie et l'avantageux bundle de précommande confirmés par un trailer délirant

Devolver Digital et Flying Wild Hog ont un peu raté leur effet d'annonce concernant la date de sortie de Shadow Warrior 3. Elle est en effet apparue sur Steam il y a 2 semaines, bien avant que l'éditeur n'ait choisi de la dévoiler. Car c'est en effet seulement en ce début de semaine qu'elle est officialisée.

Le lancement de Shadow Warrior 3 aura donc bien lieu dans un mois, le 1er mars 2022, sur PC, PS4 et Xbox One. La bonne nouvelle est confirmée par un trailer encore une fois très décalé, mettant en avant l'arsenal et les atouts les plus insolites du héros, au ralenti et sur du classique. Les développeurs annoncent au passage que les acteurs et actrices Mike Moh, Andromeda Dunker et SungWon Cho doubleront respectivement Lo Wang, Motoko et Zilla, tandis qu'Alex Dobrenko fera son retour en tant qu'Hoji. Ayons d'ailleurs une pensée pour John William Galt, qui prêtait sa voix à Lo Wang dans le premier volet et qui nous a quittés hier.

Et comme l'avait aussi révélé la fuite, toute précommande de Shadow Warrior 3 sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store, au prix de 49,99 € permet d'obtenir directement le bundle de précommande incluant une skin édition limitée Katana, et surtout Shadow Warrior et Shadow Warrior 2. Sachant que le premier volet seul est vendu 39,99 € sur Amazon.fr, vous avez de quoi faire une bonne affaire.

