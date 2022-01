Shadow Warrior 3 : la date de sortie dévoilée avec un Pre-Order Bundle

Shadow Warrior 3 se fait attendre, il devait à l'origine sortir en 2021 sur ordinateurs et consoles de salon, mais Devolver Digital et Flying Wild Hog ont repoussé le lancement à cette année, sans précisions. Mais visiblement, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de retrouver Lo Wang.

D'après le PlayStation Store et le Microsoft Store, la date de sortie de Shadow Warrior 3 est fixée au 1er mars 2022. Les boutiques en ligne des PS4 et Xbox One listent même un Pre-Order Bundle, une offre de précommande permettant de jouer immédiatement à Shadow Warrior et Shadow Warrior 2, et d'obtenir une skin en édition limitée pour le katana dans Shadow Warrior 3.

Il faut tout de même débourser 49,99 € pour se faire plaisir, mais vous avez là trois jeux d'action sanglants et explosifs. Les studios n'ont pas encore officialisé tout cela, mais ils devraient le faire très prochainement, avec pourquoi pas une nouvelle bande-annonce. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

