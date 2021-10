Shadow Warrior 3 repoussé à 2022 avec une vidéo comique

Alors que 2021 se terminera dans un peu plus de deux mois, Shadow Warrior 3 était toujours attendu pour cette année, mais sans date de sortie précise. Un report était inévitable et il vient d'être officialisé aujourd'hui par Flying Wild Hog et Devolver Digital, via une petite vidéo humoristique :

Dans cette bande-annonce mettant encore une fois Lo Wang en plein combat face à un énorme monstre, les développeurs expliquent qu'ils travaillent d'arrache-pied sur Shadow Warrior 3, mais qu'ils ont encore besoin de temps pour proposer un titre de qualité. Le jeu est donc reporté à 2022, le studio reviendra prochainement pour dévoiler de nouvelles informations et surtout une date de sortie précise, en espérant que le titre ne subisse pas un autre report.

Shadow Warrior 3 est donc attendu l'année prochaine, toujours sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. En attendant, vous pouvez retrouver le reboot Shadow Warrior à 34,49 € sur Amazon.

