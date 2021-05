Shadow Warrior 3 : au tour des vils ennemis de se montrer en vidéo

Devolver Digital et Flying Wild Hog sont enfin bavards concernant Shadow Warrior 3, leur jeu de tir à la première personne violent et sanglant. Les studios ont récemment officialisé des versions PlayStation 4 et Xbox One, en plus de la version PC, avant de partager plusieurs petites vidéos de gameplay.

Cette fois, après les armes, ce sont les ennemis de Lo Wang qui sont à l'honneur d'une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus. Nous avions déjà rencontré certains monstres dans les vidéos précédentes, mais les fans peuvent découvrir un peu plus en détail des créatures démoniaques comme Hattori, Seeking Shokera, Gassy Obariyon, les Shogai, Slinky Jakku, Oni Hanma, Kugutsu ou encore les Mogura Twins.

Toujours pas de date de sortie pour Shadow Warrior 3, mais les studios devraient en toute logique l'officialiser dans les prochaines semaines, le titre étant attendu en 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver Shadow Warrior à 11,99 € sur Amazon.