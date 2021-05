Shadow Warrior 3 déchaîne la foudre dans une nouvelle vidéo de gameplay effrénée

Nous n'avions pas entendu parler de Shadow Warrior 3 depuis quelque temps, mais il fait un retour en force ce mois-ci. Il a déjà montré son gameplay au rythme effréné dans les vidéos Doomsday Device et That Damn Dam, place désormais à une troisième séquence appelée Motoko's Thunderdom.



Direction les profondeurs des grottes de Motoko pour Lo Wang, alors que le héros fait face à une salve d'adversaires variés et féroces. Pour les défier, il pourrait compter sur un arsenal d'armes et de compétences en tout genre, d'un pistolet percutant à un lance-grenade dévastateur, sans oublier des attaques éclaires explosives capables de projeter les ennemis dans les airs, lancées par le mystérieux Motoko qui donne son nom à l'environnement.



Toujours pas de date de sortie en vue pour le titre de Flying Wild Hog et Devolver Digital : Shadow Warrior 3 est simplement attendu pour 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.

