Sifu : la sortie repoussée à 2022, un trailer en mode Fight Club avec notre héros vieillissant pour compenser

C'est lors d'un State of Play que nous avions découvert Sifu, le nouveau jeu d'action autour des arts martiaux de Sloclap. Les créateurs d'Absolver étaient encore représentés lors de l'émission spéciale de ce jour, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est la diffusion d'un trailer de gameplay dans un club de combat clandestin, l'occasion de voir comment le vieillissement accéléré de notre héros à chacun de ses K.O. influera sur son panel de coups. Gare en revanche à ne pas devenir trop vieux, sous peine de devoir refaire toute la partie...



La mauvaise, c'est que le lancement ne se fera pas en 2021 sur PC, PS4 et PS5 comme prévu. En raison des confinements répétés, les développeurs ont pris du retard et ont acté la décision de reporter la sortie à début 2022. Le Community Manager Felix Garczynski se justifie de tout cela sur le PlayStation Blog.

Chez Sloclap, on est tous d’accord : il est grand temps de faire le point sur Sifu avec la communauté PlayStation !

Depuis notre annonce au State of Play de février, notre équipe travaille d’arrache-pied sur Sifu. Nous espérions sortir le jeu avant la fin de l’année 2021, mais nous réalisons à présent que nous ne pourrons pas vous proposer un produit impeccable avant 2022.

La crise de la COVID-19 et les confinements qui ont suivi ont été un immense défi pour nous tous, et si nous avons eu la chance de ne pas faire face aux importantes pertes de revenus que de nombreuses entreprises ont subies, la situation nous a posé beaucoup de difficultés. Depuis mars 2020, nous avons dû nous adapter aux changements de régulations. Toute l’équipe est passée en télétravail alors que nous poursuivions le développement et nous avons subi une perte de vitesse. Le télétravail a ses avantages, mais il n’a pas été facile de ne plus interagir avec les autres membres de l’équipe au quotidien.

Au début de l’année, nous pensions encore pouvoir garder notre date de lancement initiale, mais le jour J approchait et nous nous sommes rendus à l’évidence que ce ne serait possible qu’en risquant d’appauvrir la qualité du jeu ou de mettre une énorme pression sur l’équipe, et aucune de ces deux options ne nous paraissait acceptable.

Nous sommes vraiment désolés de ce retard : étant nous-mêmes des joueurs, nous savons bien à quel point ça peut être frustrant. En tant que studio indépendant, nous passons plusieurs années sur nos projets et un tel retard peut créer des risques financiers, alors ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Au final, notre priorité est de concevoir l’expérience la plus divertissante et soignée possible, et nous préférons demander à nos fans d’attendre un peu plus longtemps que prévu plutôt que sortir un jeu dont nous ne sommes pas totalement fiers.

La maîtrise par la pratique, ou l’art de se relever et de réessayer

Dans la bande-annonce publiée aujourd’hui à l’occasion du State of Play, nous voulions vous donner un petit aperçu de notre mécanisme de vieillissement dans un tout nouvel environnement. Notre protagoniste commence son aventure dans une boîte de nuit, mais il se retrouve très vite dans un club de combat clandestin. Il doit vaincre ses adversaires pour atteindre sa cible. L’un des thèmes récurrents du jeu est l’évolution progressive et subtile de l’environnement lorsque vous vous enfoncez dans l’antre de vos ennemis.

Le kung-fu est une maîtrise qui s’obtient après une vie d’entraînement et de pratique. Notre mécanisme de vieillissement et la mort sont également au centre de la bande-annonce. Dans Sifu, c’est un concept qui influence le dynamisme et la philosophie du personnage principal et nous voulons aller jusqu’à intégrer cela au gameplay. Les joueurs peuvent commettre des erreurs, réessayer, et tirer des leçons de ce procédé. Nous voulons rendre cette expérience simple et fluide : les joueurs peuvent reprendre la partie là où ils sont morts et se lancer dans leur vengeance, indestructibles. Le personnage ne vieillit pas éternellement. Lorsque vous êtes trop âgé, vous devez recommencer au début du chemin.

L’âge ne vous rend pas plus faibles. Au contraire : comme les vieux maîtres des films de kung-fu cultes, quand le personnage principal vieillit, il gagne de l’expérience, des compétences et des connaissances qu’il peut appliquer au combat. Comme un véritable disciple de kung-fu, pour atteindre votre objectif, vous devrez vous améliorer par l’entraînement et la persévérance.

Encore une fois, nous sommes désolés de ce retard : nous avons à présent très bon espoir de pouvoir sortir le jeu dans les premiers mois de 2022 et nous annoncerons une date précise dès que possible ! Nous espérons que vous avez apprécié ce que nous vous avons montré jusqu’ici. Merci pour votre patience !