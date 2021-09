Back 4 Blood : le trailer du mode Campagne de sortie, et il est impressionnant

Warner Bros. Interactive Entertainment et Turtle Rock Studios continuent de communiquer sur Back 4 Blood. La bêta fermée du jeu a cartonné sur Steam et les joueurs n'attendent qu'une chose, pouvoir se lancer dans cette aventure et pulvériser du zombie par centaine. Afin de mieux nous faire patienter, un trailer se penchant sur la Campagne a été diffusé il y a peu, et le moins que nous puissions dire, c'est qu'il donne envie de se défouler sur du mort-vivant.

Pour rappel, il sera possible de s'amuser en coopération.

Frayez-vous un chemin à travers une campagne histoire en coopération à 4 joueurs dans laquelle vous devez collaborer pour survivre à des missions de plus en plus complexes. Jouez en solo ou avec jusqu'à 3 de vos amis en ligne et menez votre équipe à la victoire. Choisissez parmi 8 nettoyeurs personnalisables et une gamme d'armes et d'objets mortels. Élaborez des stratégies contre un ennemi en constante évolution et déterminé à vous anéantir.

Back 4 Blood est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC le 12 octobre prochain. Notez qu'il sera également inclus dans le Xbox Game Pass.

