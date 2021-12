Tencent annonce le rachat de Turtle Rock Studios (Back 4 Blood, Left 4 Dead)

Tencent fait partie des acteurs du jeu vidéo à suivre de près ces prochaines années. L'éditeur chinois est déjà incontournable dans son pays, mais s'attaque depuis peu à l'international. Il a par exemple acheté Sumo Digital, investi dans Dontnod Entertainment, ou encore monté LightSpeed Studio pour développer un jeu next-gen ambitieux.

Il étend encore un peu plus son empire en cette fin d'année en officialisant l'acquisition de Turtle Rock Studios. Oui, le studio rentré dans la légende avec Left 4 Dead et actuellement à l'œuvre sur Back 4 Blood vient bien de rentrer dans les rangs du géant, qui promet que cela n'aura aucune influence sur l'avenir de ce dernier jeu, édité par Warner Bros. Games, ni sur le pouvoir décisionnel des cofondateurs Phil Robb et Chris Ashton.

« Nous sommes tous impatients de rejoindre la famille de studios Tencent », a déclaré Steve Goldstein, président et directeur général de Turtle Rock Studios. « Les partenaires exceptionnels de Tencent, sa portée mondiale, sa connaissance approfondie du jeu vidéo et son soutien sans précédent nous aideront à créer les types de jeux ambitieux dont nous rêvons, tout en nous permettant de conserver notre autonomie et notre esprit d'indépendance. » « Nous sommes de grands fans des jeux de Turtle Rock, en particulier de leur approche incroyable de la création de jeux en ligne coopératifs », a déclaré Eddie Chan, directeur de la stratégie de Tencent Games Global. « Nous avons hâte de voir ce qui va suivre et nous sommes ravis de faire partie de leur avenir. »

Cela ne devrait donc pas changer grand-chose pour les joueurs, mais Turtle Rock risque de prendre du galon dans les années à venir. Back 4 Blood - Édition Spéciale est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite : Epic Games et Tencent annulent la version chinoise