Back 4 Blood : la fin des contenus additionnels actée, Turtle Rock Studios se concentre sur son prochain jeu

Turtle Rock Studios s'est fait une belle réputation avec Left 4 Dead, un jeu coopératif mettant en scène quatre survivants face à des hordes de zombies dans divers niveaux. Puis le studio a développé Evolve, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique qui n'aura pas séduit les joueurs, mais Turtle Rock Studios a fait un joli retour avec Back 4 Blood en 2021.

Back 4 Blood reprend les codes des Left 4 Dead, avec des survivants contre des zombies gérés par l'IA, mais en rajoutant un tas de fonctionnalités pour enrichir l'expérience de jeu, quitte à noyer parfois les joueurs sous des mécaniques pas forcément utiles. Le titre a quand même eu une belle vie avec notamment trois extensions, River of Blood est sortie en fin d'année dernière, mais elle marquera la fin de l'aventure.

Turtle Rock Studios vient en effet d'annoncer qu'il va arrêter le développement de contenus pour Back 4 Blood. Le titre sera évidemment toujours disponible, il a d'ailleurs été récemment rajouté aux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium, et il est inclus dans le Game Pass depuis son lancement. Mais le studio rappelle aussi qu'il est trop petit pour développer plusieurs jeux AAA en même temps, il va donc désormais entièrement se concentrer sur la conception de son prochain titre.

Il faudra sans doute attendre de longs mois avant de découvrir la nature de ce projet, mais il sera sans doute ambitieux : Turtle Rock Studios appartient en effet désormais à Tencent. Vous pouvez retrouver Back 4 Blood: Deluxe Edition à 24,99 € (-72 %) sur Gamesplanet.