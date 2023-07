Turtle Rock recrute pour un jeu qui ressemble déjà à Left 4 Dead et Back 4 Blood

Célèbre pour Left 4 Dead, Turtle Rock Studios s'est un peu égaré avec Evolve, avant de faire un retour en force avec Back 4 Blood, un jeu de tir coopératif à la première personne demandant à un groupe de survivants d'affronter des hordes de zombies. Un titre assez discret, qui a eu droit à plusieurs extensions, mais dont la fin des mises à jour a été actée en début d'année.

Turtle Rock Studios se concentre donc sur son prochain jeu depuis plusieurs mois et il recrute. Il recherche notamment un senior combat designer et la description du poste nous donne déjà quelques indices sur la nature de ce futur titre. Turtle Rock exige notamment un attrait pour les FPS, les jeux coopératifs et les titres multijoueurs, avec de l'expérience dans les jeux de tir et de combat en mêlée à la première personne. Le studio veut ici proposer un gameplay amusant et dynamique avec des armes variées.

Oui, tous ces indices laissent penser que Turtle Rock Studios ne va pas beaucoup changer de style et semble travailler sur un titre dans la lignée de Left 4 Dead et Back 4 Blood. Peut-être s'agira-t-il d'ailleurs d'une suite à ce dernier ? Réponse dans les prochains mois. En attendant, vous pouvez retrouver Back 4 Blood: Ultimate Edition à 19,99 € (-80 %) sur Gamesplanet.