Turtle Rock Studios : après Left 4 Dead et Back 4 Blood, le nom du prochain jeu aurait leaké

Connu pour Counter-Strike: Condition Zero, le premier Left 4 Dead (et Evolve...), Turtle Rock Studios nous a laissés en 2021 avec Back 4 Blood, un jeu de tir coopératif avec des zombies très similaires à L4D. Un titre qui a rencontré un joli succès et qui a eu droit à du contenu additionnel jusqu'en début d'année dernière. Le studio affirmait alors se concentrer sur son prochain jeu et une offre d'emploi laissait déjà entrevoir un jeu similaire à L4D et B4B.

Et si ce prochain jeu était tout simplement Back 4 Blood 2 ? MP1st a repéré sur le C.V. de l'acteur et cascadeur Jesse Hutch un projet intitulé Gobi 2 chez Turtle Rock Studios. Depuis, le comédien a modifié son C.V., il faut dire que le nom de code est ici très explicite : Gobi était le nom interne de Back 4 Blood, référencé ainsi sur SteamDB notamment. Par ailleurs, MP1st rappelle que le nom de domaine « back4blood2.com » a été enregistré en mai 2023.

Gobi était à l'origine la mascotte de Turtle Rock Studios, un dragon barbu (pogona) décédé en 2018, les développeurs avaient d'ailleurs nommé une créature Gobi dans Evolve en 2015. Difficile d'imaginer un Evolve 2 cependant, le jeu multijoueur au gameplay asymétrique a été un échec critique et commercial, son nom de code était d'ailleurs Goliath.

En toute logique, Turtle Rock Studios développeraient donc Back 4 Blood 2, mais réutiliser un nom de code n'est clairement pas la meilleure idée... à moins que le studio ne s'amuse à brouiller les pistes ? Mystère. En attendant une confirmation de la part du studio, vous pouvez acheter Back 4 Blood Deluxe Edition à partir de 15,91 € sur Amazon et Gamesplanet.