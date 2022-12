Back 4 Blood : les nouveautés de l'Extension 3 River of Blood résumées dans la bande-annonce de lancement

Back 4 Blood a un peu plus d'un an déjà, et désormais trois extensions. Après Tunnels de la Terreur et Enfants du Ver, voilà que River of Blood vient de débarquer sur ordinateurs et consoles de salon. Cette Extension 3 permet notamment d'incarner Tala, ancienne adepte d'une secte désormais devenue Nettoyeur.

River of Blood inclut également Jeff, un Géant amical à invoquer pendant la partie à l'aide d'un sifflet, ainsi que huit skins de personnages, 12 skins d'armes, sans oublier des armes, accessoires et cartes additionnelles. Turtle Rock Studios en profite pour lancer la mise à jour gratuite Trial of the Worm, rajoutant le mode coopératif PvE du même nom. Les joueurs peuvent se lancer dans quatre cartes en choisissant leur chemin et en gagnant des points de ravitaillement. Il est aussi possible de rajouter des modificateurs de corruption pour influer sur la difficulté.

Par ailleurs, l'évènement des fêtes de fin d'année de Back 4 Blood est lui aussi lancé, disponible jusqu'au 4 janvier prochain. Les joueurs peuvent profiter de décorations à Fort Hope, écouter de la musique de fêtes sur le juke-box et surtout obtenir des skins, emblèmes et sprays.

L’extension River of Blood est disponible seule, dans les éditions Deluxe et Ultimate de Back 4 Blood ou encore dans le Passe annuel, vendu 35,99 € sur Gamesplanet.