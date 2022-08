Back 4 Blood : une bande-annonce tendue pour la sortie de la 2e extension, Enfants du Ver

3 extensions sont prévues pour Back 4 Blood cette année, en plus des mises à jour gratuites pour continuer à faire vivre l'expérience pour tout le monde. Après Tunnels de la Terreur, c'est Enfants du Ver qui va débloquer du contenu additionnel payant à compter du 30 août 2022.



Turtle Rock Studios nous avait déjà dit ce que contiendrait le DLC, il nous le présente maintenant davantage avec une bande-annonce avant le lancement de cette semaine. Nous allons cette fois devoir affronter les Cultistes, un étrange groupe qui attaque des survivants le long de la rive du fleuve de Kanowa, n'hésitant pas à les kidnapper ou à les massacrer. Un nouveau venu va venir aider les Nettoyeurs à contrecarrer cette menace, Dan « Le Prophète », un prédicateur de la fin des temps irlandais autoproclamé et armé, dont la mission est de sauver ses proches enlevés.

Enfants du Ver amène ainsi 6 chapitres jouables, 8 skins de personnages et 12 pour les armes, ainsi que des armes, accessoires et cartes à débloquer. Il sera inclus dans le Passe Annuel et les éditions spéciales, mais aussi vendu séparément pour 14,99 €. Le jeu de base est lui disponible à partir de 19,49 € sur Amazon.fr.