Back 4 Blood : une feuille de route pour les mises à jour gratuites et DLC jusqu'en 2022

Le FPS coopératif Back 4 Blood a connu un très beau succès à sa sortie le mois dernier, bien aidé par son intégration au Xbox Game Pass dès le jour du lancement. Turtle Rock Studios va désormais capitaliser sur sa communauté de plus de 6 millions de joueurs en la maintenant active grâce à des mises à jour gratuites et des extensions. La roadmap des prochains mois vient d'ailleurs d'être présentée.

Le mois de novembre sera simplement consacré aux améliorations de la « qualité de vie » et aux corrections de bugs. Décembre sera plus chargé avec de nouvelles Chaînes de ravitaillement dynamiques, des cartes et types de cartes supplémentaires, une zone pour s'entraîner à affronter certains types d'Infestés, un évènement spécial Noël et un système de progression pour la campagne en solo hors-ligne, ce mode étant encore très limité à cette heure. Et 2022 sera encore plus fou avec l'arrivée d'un nouveau mode de difficulté, d'un mode coopératif inédit, de cartes additionnelles, ou encore d'améliorations pour le combat de mêlée et l'expérience en général.



Ceux qui payeront l'Annual Pass auront eux droit à 3 extensions l'année prochaine, apportant Nettoyeurs, Infestés, activités, armes, cartes et skins exclusifs. La première est baptisée Tunnels de la Terreur, mais les titres des suivantes sont encore inconnus. Il est donc largement encore temps de vous procurer Back 4 Blood, disponible à partir de 46,90 € chez Amazon.fr.

