Back 4 Blood : les dates et le contenu de la bêta ouverte confirmés par une bande-annonce de gameplay

Quelques chanceux ont déjà pu tester Back 4 Blood lors d'une alpha privée, mais Turtle Rock Studios avait assuré qu'une bêta permettrait à plus de monde de s'y essayer. Les dates avaient en partie été confirmées, mais l'équipe les reprécise à l'approche du début de l'essai. Elle sera donc jouable en accès anticipé du 5 au 9 août, pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire ou ayant été retenus suite aux inscriptions sur le site officiel. Une bêta ouverte aura ensuite lieu pour tous du 12 au 16 août, et toutes les phases seront jouables en cross-play et cross-gen.



La bêta donnera accès pour la première fois au mode Nuée, à plusieurs Nettoyeurs et Infestés, à deux cartes coopératives en plus encore : son contenu est détaillé ci-dessous, et également résumé au travers d'une bande-annonce.

Contenu de la bêta Deux cartes du tout nouveau mode « Nuée », un mode joueur contre joueur (JcJ) où deux équipes de quatre se font face dans une série de trois rounds et en alternant les rôles entre les Nettoyeurs et les Infestés.

Deux cartes coopératives pour vous battre contre les Infestés avec vos amis.

Cinq Nettoyeurs différents disponibles, Evangelo, Holly, Walker et Hoffman, et la possibilité de jouer en tant que « Maman » pour la première fois.

Six variantes d'Infestés différentes à incarner dans le mode « Nuée », y compris le Colosse, la Nausée, la Cracheuse, l'Explosif, le Concasseur et la Piqueuse.

Diverses armes à découvrir, des cartes pour construire des decks et des Infestés à exterminer.

Le centre communautaire de Fort Hope à explorer.

Support cross-play et cross-gen.

La date de sortie de Back 4 Blood est toujours fixée au 12 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 59,99 € sur Amazon.fr.