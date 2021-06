Back 4 Blood : un teaser et une date de lancement pour la bêta ouverte

Back 4 Blood n'a pas attendu la présentation de Warner Bros. Games de ce dimanche, qui lui sera pourtant entièrement dédiée, pour faire parler de lui. Le titre de Turtle Rock Studios a en effet fait une brève apparition à la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest avec une courte bande-annonce :

Ce petit teaser est donc surtout là pour nous mettre dans l'ambiance et nous donner rendez-vous ce dimanche 13 juin à partir de 23h00 pour découvrir plus en détail le mode PvP du jeu de tir coopératif des créateurs de Left 4 Dead, la vidéo permet également de dévoiler un impressionnant boss, mais la fin de la séquence annonce que la bêta ouverte sera lancée le 5 août pour les joueurs ayant précommandé le jeu, et à partir du 12 du même mois pour les autres, avant de se terminer le 16 août. Vous pouvez également vous inscrire et croiser les doigts pour y participer le plus tôt possible. Les développeurs rappellent que le titre supportera le cross-play et le cross-gen.

Back 4 Blood est pour rappel attendu en version finale le 12 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.