Back 4 Blood : date de sortie et premiers détails pour l'Extension 1, Tunnels de la Terreur

Turtle Rock Studios a 3 extensions prévues pour Back 4 Blood en 2022, en plus des mises à jour gratuites. La première d'entre elles, Tunnels de la Terreur, commence à se concrétiser avec un visuel qui dévoile déjà les grandes lignes de son contenu, proposé à un prix encore inconnu.

Le DLC comprendra 2 nouveaux Nettoyeurs, dénommés Sharice et Heng, 3 Ridden inédits appelés Ripper, Shredder et Urchin, une activité PvE originale Ridden Hives, 8 skins exclusives et des éléments de personnalisation pour nos armes et équipements. Le détail complet, notamment pour le mode et les personnages additionnels, sera communiqué plus tard, mais l'attente ne sera plus trop longue : la date de sortie de Tunnels de la Terreur est maintenant fixée au 12 avril 2022.

En parallèle, Warner Bros. Games annonce que sa production a dépassé les 10 millions de joueurs, probablement bien aidé par son intégration au Game Pass. Il en était pour mémoire à 6 millions d'adeptes un mois après son lancement. Pour les retardataires, Back 4 Blood est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

