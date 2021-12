Back 4 Blood : la campagne solo, de nouvelles cartes et un évènement pour Noël en approche avec la mise à jour de décembre

Le succès du lancement de Back 4 Blood lui permettra d'exister pendant encore quelques mois et de s'améliorer au fil de ses mises à jour. 3 extensions payantes sont prévues pour 2022, mais avant cela, c'est un patch gratuit qui vient ajouter du contenu et corriger plusieurs défauts de l'expérience.

Cette mise à jour sortira ce 16 décembre et apportera comme prévu la possibilité de jouer à la campagne en solo et donc hors ligne, tout en bénéficiant du système de progression déjà proposé en coopération. Elle amène également la ligne d'approvisionnement Marchands Itinérants avec de nouveaux bonus à débloquer, une catégorie Cartes Gravées et des Cartes originales pour diversifier l'aventure. Elle marque aussi le début des festivités de Noël avec des décorations dans Fort Hope et le Terrain d'Entraînement, ainsi que des objets cosmétiques spéciaux à débloquer. Vous pouvez retrouver les grandes lignes des nouveautés ci-dessous et le changelog complet à cette adresse.



Campagne hors ligne avec progression.

Nouvelles lignes d'approvisionnement – Marchands itinérants.

Piste limitée dans le temps ajoutée qui fournit de nouveaux déblocages pour dépenser des points de ravitaillement.

Nouveau type de carte – Cartes gravées.

Ajout d'un nouveau type de carte disponible via les lignes d'approvisionnement des marchands itinérants.



Ce type de carte peut être joué dans chaque Saferoom pour obtenir des effets temporaires tels que des soins instantanés, des augmentations de devises, des résistances croissantes, etc.

Évènement saisonnier des Fêtes.

Décorations de Noël ajoutées à Fort Hope et au Terrain d'entraînement.



Des skins de personnages saisonniers, des skins d'armes, des emblèmes et des sprays à débloquer ajoutés.

Nouvelles cartes (non gravée).

Clip de ceinture - Augmentez l'inventaire rapide de 1.



Ceinture utilitaire -Augmentez l'inventaire des emplacements rapides de 2. -10% de dégâts infligés.



Ceintures à outils - Augmentez l'inventaire rapide de l'équipe de 1.

Zone d'entraînement de Ridden ajoutée à Fort Hope.

Option ajoutée pour jouer en tant que Ridden à Fort Hope pour pratiquer le combat et explorer les capacités de mutation.

Les bots qui accompagnent le joueur dans la campagne solo sont aléatoires.

Améliorations pour les écrans ultra-larges.

Suivi des statistiques désormais activé dans le mode Entraînement.

Correction d'un bug notable : correction d'un exploit qui permettait aux joueurs de dupliquer des objets utilitaires offensifs.

Correction d'un bug notable : correction d'un exploit qui permettait aux joueurs de sélectionner des doublons au lieu d'une seule carte.

