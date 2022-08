Back 4 Blood : une date de sortie et une liste de nouveautés pour l'Extension 2 : Enfants du Ver

Après avoir livré de conséquentes mises à jour gratuites, Back 4 Blood s'est tourné vers son programme de DLC, fait de 3 extensions. La première, Tunnels de la Terreur, est parue en avril 2022, avec des ajouts pour tous les pans de l'expérience. Place maintenant à la deuxième, Enfants du Ver, encore une fois comprise dans le Passe Annuel et l'Ultimate Edition.

Turtle Rock Studios vient de confirmer que sa date de sortie était fixée au 30 août 2022 et qu'elle proposerait une nouvelle campagne scénarisée autour d'une « menace terrifiante ». L'extension introduira aussi Dan « Le Prophète », prédicateur autoproclamé de la fin des temps, en tant que personnage jouable, mais aussi 8 apparences et 12 skins d'armes, ainsi que des armes, accessoires et cartes inédites, dont le fusil Trismus et le Piège à Ours.

Comme ça, vous savez tout sur la suite des évènements pour Back 4 Blood, en attendant son DLC 3 encore anonyme. Le titre est disponible à partir de 29,58 € sur Amazon.fr.