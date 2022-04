Back 4 Blood : les nouveautés de l'Extension 1 : Tunnels de la Terreur présentées en vidéo

Back 4 Blood est sorti en octobre dernier, et le jeu de tir coopératif de Turtle Rock Studios a rapidement séduit les joueurs. Les développeurs ont donc annoncé que trois extensions sortiront cette année, la première a été présentée le mois dernier, mais le studio la détaille aujourd'hui en vidéo :

Dans cette Extension 1 : Tunnels de la Terreur de Back 4 Blood, les joueurs pourront découvrir deux nouveaux Nettoyeurs, à savoir Sharice la pompière équipée d'une hache et Heng le restaurateur armé d'un couteau. En plus de ces personnages, le DLC introduira les Ruches d'Infestées, des missions coopératives en PvE où quatre amis doivent explorer des donjons labyrinthiques sous Evansburgh. Il faudra faire face à des Infestés Déformés, des Oursins, des Déchiqueteurs et des Éventreurs pour gagner des récompenses exclusives. Les Infestés Déformés sont également rajoutés au mode Nuée en PvP. En plus de cela, huit skins sont incluses dans l'extension, ainsi que sept armes légendaires, 12 skins d'armes et des cartes inédites.

Comme si cela ne suffisait pas, Back 4 Blood aura droit à une mise à jour gratuite au lancement de Tunnels de la Terreur, rajoutant le mode de difficulté Aucun espoir, qui demandera aux joueurs du sang-froid pour terminer les missions. Par ailleurs, Turtle Rock Studios précise que si un seul joueur du groupe a acheté l'extension, tous les membres du groupe pourront profiter de son contenu.

La date de sortie de l'Extension 1 : Tunnels de la Terreur est toujours fixée au 12 avril 2022 dans Back 4 Blood, vous pouvez acheter l'Ultimate Edition du jeu à 89,99 € chez Gamesplanet.