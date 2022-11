Back 4 Blood nous fait plonger dans une Rivière de Sang pour son Extension 3

Back 4 Blood vient d'avoir un an le mois dernier, le jeu de tir coopératif de Turtle Rock Studios et Warner Bros. Games fait le bonheur des fans de Left 4 Dead et ces derniers peuvent prolonger l'expérience avec des extensions. Après Tunnels de la Terreur et Enfants du Ver, voici River of Blood :

Cette Extension 3 de Back 4 Blood rajoutera ainsi une nouvelle campagne scénarisée avec une mission nous emmenant sur cinq cartes où il faudra remonter une rivière en s'arrêtant pour récolter des ressources, et évidemment affronter de nouveaux ennemis. Les joueurs pourront incarner Tala, ancienne membre de secte devenue Nettoyeur, mais aussi Jeff, un Infesté géant amical qu'il sera possible d'invoquer pour avoir un peu d'aide en combat. Du côté des cosmétiques, ce seront huit skins de personnages et 12 skins d'armes exclusives qui seront incluses dans l'extension, sans oublier des armes, accessoires et cartes inédites.

Les développeurs profiteront de l'occasion pour lancer gratuitement Trial of the Worm, le mode PvE de Back 4 Blood, avec des modificateurs de corruptions et des chemins augmentant la difficulté, et donc les récompenses obtenues. Enfin, un évènement aura lieu pendant le mois de décembre sur le thème des fêtes de fin d'année avec des décorations à Fort Hope, des musiques hivernales dans le juke-box et tout un tas de skins, emblèmes et sprays à débloquer.

La date de sortie de River of Blood est fixée au 6 décembre 2022 dans Back 4 Blood, l'extension est pour rappel incluse dans le Passe annuel ainsi que dans les éditions Deluxe et Ultimate du jeu, que vous pouvez retrouver à 89,99 € sur Gamesplanet.