Back 4 Blood : une vidéo de gameplay commentée pour le lancement de l'alpha

Turtle Rock Studios est surtout connu pour avoir développé les Left 4 Dead qui ont fait les beaux jours de Steam à une époque, mais le studio travaille actuellement sur Back 4 Blood, un titre cette fois édité par Warner Bros., mais qui pourrait très bien s'appeler Left 4 Dead 3. Le titre a refait parler de lui aux Game Awards 2020 avec une bande-annonce et une petite vidéo de gameplay, mais il est déjà de retour juste avant le lancement de l'alpha.

Car oui, Back 4 Blood se laissera approcher pendant quelques jours à partir du 17 décembre prochain, sur PC uniquement et dans une sélection de pays seulement. La France et le Canada sont concernés, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel afin de participer à cette phase de test qui durera jusqu'au 21 décembre. Turtle Rock Studios en profite pour partager une vidéo de gameplay plus complète, dans laquelle il dévoile quelques points importants du jeu. Il faudra encore une fois affronter des hordes de zombies avec ses amis, en allant d'abri en abri, mais chaque partie sera différente grâce à un système modifiant l'apparition d'ennemis spéciaux, d'améliorations et d'éléments environnementaux. Lors de l'alpha, les joueurs pourront découvrir la première mission, Evansburg, qui inclura des hordes de morts-vivants et d'énormes infectés, de quoi donner un avant-goût de l'expérience finale. Dans les niveaux de la mission, il sera possible de trouver divers objets comme de l'équipement, des armes et des accessoires, qui changeront donc à chaque partie. Au lancement de Back 4 Blood, huit personnages seront jouables, des Nettoyeurs à la personnalité unique, mais qui seront surtout équipés d'armes secondaires spéciales. Lors de l'alpha, seuls quatre Nettoyeurs seront jouables, à savoir Walker, Holly, Evangelo et Hoffman, qui devront faire face à Stinger, Retch, Tall Boy et Ogre, des infectés un peu spéciaux qui rappellent évidemment ceux de Left 4 Dead.

Back 4 Blood inclura également un système de cartes, qui seront proposées au début de chaque partie. Les joueurs devront sélectionner des cartes de corruption qui modifient le comportement des ennemis ou améliorent le personnage pour rendre la partie plus intense et imprévisible. Il faudra d'abord les débloquer en réussissant des défis, l'alpha n'en proposera qu'une sélection, mais les joueurs pourront quand même personnaliser leurs decks. Turtle Rock Studios rappelle enfin qu'il ne s'agit ici que d'une phase de test qui servira à corriger des bugs et surtout à ajuster l'équilibrage, l'expérience est loin d'être définitive. Il y aura donc du changement avant la sortie de Back 4 Blood, prévue pour le 22 juin 2021, sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et S. Vous pouvez acheter un PC portable gaming à 1 599 € sur Amazon.fr.