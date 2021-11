Fortnite : Epic Games et Tencent annulent la version chinoise

Fortnite cartonne encore aujourd'hui un peu partout dans le monde, sauf sur les appareils sous iOS... et en Chine. Le pays a des restrictions importantes concernant les jeux vidéo, Epic Games s'était associé à Tencent pour développer une version qui serait acceptée par le gouvernement chinois, mais apparemment, ça ne passe pas.

Epic Games vient en effet d'annuler la sortie de Fortnite en Chine, lui qui était jusqu'ici en phase de test. L'interdiction de montrer du sang et des corps n'est pas trop un problème pour le jeu, mais le gouvernement chinois ne permet pas d'utiliser des ambiances militaires ni reprendre les règles du last man standing, comme le rappelle l'analyste Daniel Ahmad. Difficile donc de lancer un Battle Royale en Chine, PUBG: Battlegrounds n'est lui non plus pas disponible dans le pays.

Les serveurs de Fortnite vont donc définitivement fermer le 15 novembre prochain en Chine, Epic Games et Tencent devront se passer de ce marché, du moins avec ce jeu. Dans le reste du monde, le titre est encore un succès et accueille régulièrement du contenu additionnel.