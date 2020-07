LightSpeed Studio : un cadre de Rockstar sur un AAA open-world sur PS5 et Xbox Series X pour Tencent Games

Le géant chinois Tencent est toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour renforcer ses partenariats et sa mainmise sur le marché local. Il n'hésite pas non plus à créer ses propres studios de développement pour séduire à l'international, et c'est le cas avec LightSpeed Studio, une équipe dont la formation vient d'être annoncée.

L'entreprise se situe à Los Angeles, et sera sous la tutelle de la division Lightspeed & Quantum chez Tencent Games. Elle sera dirigée par Steve Martin, ancien Studio Manager de Rockstar San Diego qui a eu un rôle majeur dans le développement de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Il sera en plus producteur exécutif sur un AAA en open world pour les PS5 et Xbox Series X, le premier projet de l'équipe.



Nous inaugurons une nouvelle ère dans la culture du jeu vidéo en combinant un développement de classe mondiale avec un environnement de travail sans stress. Dès le premier jour, nos équipes se concentreront sur la création de jeux de haut niveau tout en favorisant l'intégrité, la proactivité, la collaboration et la créativité.

Leurs noms ne sont pas donnés, mais d'autres développeurs ont déjà été recrutés à différents postes, et sont issus de cadors comme Rockstar Games, Respawn Entertainment, 2K Games et Insomniac Games.