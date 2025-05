Si MindsEye est critiqué, c'est sans doute la faute de Rockstar selon le CEO du studio

Après avoir quitté Rockstar et s'être brouillé avec l'éditeur Take-Two Interactive, Leslie Benzies a fondé Build a Rocket Boy, un studio qui développait à l'origine EVERYWHERE, un ambitieux jeu communautaire regroupant d'un tas d'expériences à la Fortnite et Roblox, dont MindsEye, un GTA-like. Finalement, MindsEye sera un jeu narratif linéaire totalement indépendant, quelques créateurs de contenu ont pu l'approcher à quelques semaines du lancement et les avis sont très mitigés.

Les quelques personnes qui l'ont essayé ont souligné une durée de vie plutôt faible (15 heures), des bugs et une IA des ennemis datée. Il y a du positif, comme les combats qui ressemblent fortement à ceux des Grand Theft Auto, des cinématiques et animations de qualité et le mode de création Arcadia plutôt intéressant. Cependant, la plupart des testeurs affirmaient que MindsEye devrait être repoussé pour être meilleur à sa sortie, prévue dans une dizaine de jours.

Mais pour Mark Gerhard, ces critiques sont totalement infondées. L'autre directeur du studio a pris la parole sur le serveur Discord de MindsEye et a répondu à un internaute qui lui demandait s'il pensait que tous les gens qui ont réagi négativement étaient financés par quelqu'un ?

100 %. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour deviner qui. Il y a un effort concerté de la part de certains qui ne veulent pas du succès de Leslie ou de Build A Rocket Boy et qui s'efforcent de détruire le jeu et le studio. On voit facilement les robots et les réponses répétées à nos contenus.

Mark Gerhard ne le dit pas explicitement, mais il pense sans aucun doute à Rockstar et Take-Two, qui l'auraient mauvaise de voir le producteur des GTA développer un autre jeu similaire, qui pourrait faire de l'ombre à Grand Theft Auto VI. Une théorie particulièrement tirée par les cheveux et qui amuse les joueurs. De son côté, Eurogamer a contacté Build a Rocket Boy et l'éditeur IO Interactive pour avoir davantage de détails sur les propos de Mark Gerhard, sans réponses.

La réalité est sans doute moins palpitante : MindsEye n'a pas le budget d'un GTA, le titre semble avoir des défauts, mais aussi ses qualités, nous devrions être fixés après la sortie, prévue pour le 10 juin prochain. Vous pouvez précommander MindsEye à partir de 45,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

De son côté, Rockstar fait sa vie et se focalise sur Grand Theft Auto VI, attendu en mai 2026 et qui n'a peur de personne.