Si MindsEye est raté, c'est la faute « des saboteurs internes et externes »

MindsEye, le gros raté de 2025





MindsEye est sans doute l'un des plus gros échecs de l'année 2025 dans le monde du jeu vidéo. Build a Rocket Boy comptait proposer un ambitieux jeu d'action narratif en parallèle d'EVERYWHERE, un bac à sable à la Fortnite et Roblox. Finalement, MindsEye aura été un échec commercial, la faute à des bugs techniques et un gameplay pas bien passionnant. Le studio de Leslie Benzies (producteur des GTA en 3D) avait confirmé le mois le dernier qu'une procédure de licenciements était en cours dans son studio anglais.

Tous les employés de BARB menacés de licenciements





Selon les informations d'IGN, Build a Rocket Boy a envoyé un e-mail à ses 300 employés britanniques pour les prévenir des risques de licenciements. Tout le studio est concerné et ce même e-mail a été envoyé au personnel de PlayFusion, racheté en 2024 et qui travaille sur Ascendant, un fast FPS attendu en 2025. Voilà qui ne va pas rassurer les employés, ni les joueurs. Leslie Benzies avait pourtant affirmé que ces départs permettraient au studio de se « concentrer sur les mises à jour continues et l'optimisation des performances de MindsEye ».

La faute « à des saboteurs internes et externes »





IGN cite également des sources anonymes qui évoquent une prise de parole de Leslie Benzies cette semaine. Le codirecteur de Build a Rocket Boy aurait affirmé sa volonté de rebondir et de relancer MindsEye, affirmant que les difficultés rencontrées par le studio et le jeu seraient dues « à des saboteurs internes et externes ». Des propos qui rappellent ceux de Mark Gerhard, l'autre codirecteur de Build a Rocket Boy, qui assurait qu'« il y a un effort concerté de la part de certains qui ne veulent pas du succès de Leslie ou de Build A Rocket Boy et qui s'efforcent de détruire le jeu et le studio ». Peu après la sortie du jeu, BARB a été accusé d'avoir payé des bots pour faire la promotion de MindsEye avec des avis élogieux sur les réseaux sociaux.

Il va falloir patienter encore un peu pour savoir si Build A Rocket Boy arrivera à redresser la part et proposer une version correcte de MindsEye. Si le jeu vous intéresse, il est vendu à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.