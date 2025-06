MindsEye : juste après la sortie, son développeur licencie en masse

MindsEye, l'échec sur toute la ligne ?





Build a Rocket Boy avait sans doute les yeux plus gros que le ventre lorsqu'il a annoncé EVERYWHERE, une plateforme à la Fortnite ou Roblox qui devait accueillir MindsEye, un jeu d'action solo conçu par Leslies Benzies, producteur des Grand Theft Auto en 3D. Finalement, le titre est sorti tout seul de son côté, avec le soutien de l'éditeur IO Interactive, mais les joueurs n'ont vraiment pas été convaincus.

MindsEye souffrait à son lancement de nombreux soucis techniques, l'optimisation était ratée, les bugs étaient légion et le jeu en lui-même n'est pas si plaisant. Le titre était tellement cassé que Sony a remboursé les acheteurs sur le PlayStation Store, un geste rare qui rappelle la sortie catastrophique de Cyberpunk 2077 à l'époque. Build a Rocket Boy tente de corriger le tir avec des patchs, une grosse mise à jour Hotfix #1 a été publiée peu après le lancement, mais MindsEye a toujours des évaluations « plutôt négatives » sur Steam.

Une centaine d'employés bientôt licenciés ?





Le studio a pourtant tout intérêt à redorer son image, il compte toujours sortir EVERYWHERE un jour, mais surtout, des mises à jour post-lancement sont prévues pour MindsEye, rajoutant du contenu gratuit et payant. Cependant, selon les informations obtenues par IGN, Build a Rocket Boy compterait licencier une centaine d'employés. Une procédure de consultation, obligatoire au Royaume-Uni, aurait été lancée et devrait durer 45 jours. Comme le rappelle VGC, les entreprises britanniques doivent lancer une telle procédure si elles envisagent de licencier entre 20 et 99 employés, elle dure alors 30 jours. Mais ici, la procédure est annoncée pour durer 45 jours, signifiant que Build a Rocket Boy compterait licencier au moins cent employés, soit un tiers de ses 300 salariés au Royaume-Uni. Le studio a également 200 autres employés à l'international.

Une simple transition pour Build a Rocket Boy





IGN a mis la main sur un e-mail adressé au personnel. Dans un message signé par Mark Gerhard, cofondateur du studio, ce dernier évoque « le passage d'une phase de développement et de lancement intense à une phase de soutien post-lancement durable ». En clair, Build a Rocket Boy n'a plus besoin d'autant de développeurs qu'avant la sortie, il peut donc les renvoyer. Alors même que du contenu additionnel et saisonnier doit voir le jour et que des problèmes techniques subsistent, sans oublier le projet EVERYWHERE. Les joueurs commencent à douter que tout cela voit le jour.

Il est difficile d'envisager comment Build a Rocket Boy va réussir à redresser la barre avec de telles décisions. Si vous voulez quand même tenter l'aventure, MindsEye est disponible à partir de 49,93 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

