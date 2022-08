GC2022 : Everywhere, premier trailer de gameplay pour l'ambitieux jeu open world de l'ancien directeur des GTA, un concurrent pour Fortnite en vue ?

Quand Leslie Benzies, directeur sur la série GTA de Grand Theft Auto III à Grand Theft Auto V, a annoncé le premier jeu de son studio Build a Rocket Boy, il a forcément suscité l'intérêt. Everywhere semble de plus très ambitieux, car il s'agira d'un open world coopératif dans lequel nous pourrons vivre un tas d'histoires différentes, souvent avec des gameplay originaux, tout en vivant une aventure narrative et cinématique.

Le concept et la portée du projet sont encore flous, y compris après la première bande-annonce dévoilée lors de la gamescom Opening Night Live. Elle dévoile des environnements très variés, dans lesquels nous pourrons discuter, prendre part à des combats façon TPS, piloter des véhicules et bien plus encore. De la direction artistique aux ambitions, tout porte à croire que nous avons affaire à un concurrent pour Fortnite...

En attendant d'en savoir plus sur Everywhere, son site officiel a été lancé, et il est possible de se préinscrire pour être tenu au courant de son actualité et d'éventuelles bêtas. Il sera lancé (en Accès Anticipé ?) en 2023, sur des plateformes encore inconnues, mais certainement au moins sur PC.