Unknown 9: Awakening se réveille enfin dans son premier trailer de gameplay, une actrice de The Witcher en tête d'affiche

La présentation Xbox Partner Preview a été riche en annonces intéressantes et a vu le retour d'un projet que bien des joueurs avaient sans doute oublié ou dont ils ignoraient l'existence, Unknown 9: Awakening. Il s'agit du tout premier jeu de Reflector Entertainment, un studio fondé en 2016 par Alexandre Amancio (directeur créatif sur Assassin's Creed Revelations et Unity) et le groupe Lune Rouge, mais qui a été racheté en 2020 par Bandai Namco après que le jeu ait tapé dans l'œil de l'éditeur. Fait étonnant, son fondateur a quitté l'entité en début d'année dernière après s'être engagé à rester à bord pour s'assurer que l'univers de son projet cross-média Unknown 9 soit sur de bons rails, puisqu'il se décline sous de multiples formats. Depuis, il a rejoint FunPlus si jamais vous vous posiez la question. Dans tous les cas, le développement d'Unknown 9: Awakening a bien avancé puisqu'il dispose désormais d'une période de sortie et nous a enfin montré son gameplay !

Bande-annonce en français

Nous découvrons ainsi pour la première fois l'apparence adulte de l'héroïne Haroona et ses capacités qui promettent un gameplay combinant infiltration et parkour à la Assassin's Creed avec de l'action à la sauce super-héroïque. Pour incarner ce personnage, c'est l'actrice Anya Chalotra connue pour son rôle de Yennefer dans la série The Witcher de Netflix qui a été choisie.

Unknown 9: Awakening est un jeu d'action-aventure narratif à la troisième personne qui suit Haroona, une Quaestor née avec la capacité de s'aventurer dans le Revers, une mystérieuse dimension parallèle à la nôtre. À la recherche de puissants savoirs secrets, elle devra apprendre à maîtriser son lien unique avec le Revers, ce qui lui permettra de canaliser ses pouvoirs dans notre monde. Malheureusement pour elle, une telle puissance attire l'attention et elle devient bientôt la cible des Ascendants, une branche de la Leap Year Society, une organisation secrète qui désire utiliser le Revers pour modifier le cours de l'histoire de l'humanité. Dans la peau d'Haroona, le joueur se lance dans un voyage à travers le monde et cherche à réparer les erreurs de son passé. Pour accomplir sa mission, il doit se faufiler parmi les ombres pour surprendre ses ennemis et passer dans l'esprit de ses adversaires pour en prendre le contrôle, esquiver des balles, créer des boucliers pour se protéger, projeter des rayons d'énergie et improviser des combinaisons de combat créatives en fonction de son style de jeu.

Bande-annonce en anglais

Pour un peu plus de détails, un article a été partagé sur Xbox Wire (que nous avons là encore ajusté) :

Remise à niveau Ce titre d'action-aventure à la troisième personne est centré sur Haroona, une personne en quête de vérité au passé trouble, dont les liens avec une dimension obscure connue sous le nom de Revers l'ont dotée de puissants pouvoirs. La dernière fois que le monde a aperçu l'héroïne du jeu, elle n'était qu'une enfant livrée à elle-même dans les rues de Chamiri, en Inde, ne sachant que faire de ses dons étranges. Aujourd'hui, Haroona a grandi. Elle a assumé ses talents uniques et continue d'apprendre les voies du Revers. Vous incarnerez Haroona à la suite d'une perte qui a bouleversé sa vie. Au début, vous ne cherchez qu'à vous venger, mais l'univers d'Unknown 9 a d'autres projets. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, en plus de chercher à vous venger, vous vous retrouvez à parcourir le monde, découvrant de puissantes connaissances cachées. Cela vous mettra sur la route des Ascendants, une faction dissidente d'une société secrète connue sous le nom de Leap Year Society (Société de l'année bissextile). Fondé par le brillant et impitoyable Vincent Lichter, le principal antagoniste d'Unknown 9: Awakening, ce dangereux groupe dissident a l'intention d'utiliser le Revers d'une manière qui pourrait mettre en péril l'avenir de l'humanité. La question est de savoir si vous parviendrez à déjouer le plan de cette organisation insaisissable avant qu'il ne soit trop tard. Construire un univers narratif De l'intégration de Reflector au sein du groupe Bandai Namco aux épreuves et tribulations liées à la création d'une toute nouvelle propriété intellectuelle, tout en trouvant nos marques dans un environnement de travail pandémique puis post-pandémique, on peut dire sans risque de se tromper que cela a été un véritable parcours du combattant ! Cependant, ces dernières années n'ont pas seulement été consacrées à l'ajustement des processus et des flux de travail. Nous avons eu des idées, affiné notre approche narrative et exploré différents mécanismes et combinaisons pour créer des expériences de jeu qui se distinguent. En fin de compte, nous n'avons pas seulement développé un jeu vidéo. Nous avons construit un univers narratif complexe dans lequel vous pourrez vous immerger ! Le jeu vidéo Unknown 9: Awakening est une passerelle vers le monde narratif plus vaste d'Unknown 9, un univers qui englobe un ensemble d'histoires interconnectées racontées sur différents supports. L'histoire du jeu s'infiltre dans tous les récits de cet univers. Pour que vous puissiez passer d'une histoire à l'autre en toute fluidité, nos équipes de développement et de narration ont passé beaucoup de temps à peaufiner des détails et des fonctionnalités spécifiques pour que l'histoire globale et l'expérience qui en découle soient parfaites. Bien que nous soyons impatients de vous dévoiler l'intégralité de cette expérience, nous vous ferons entrer dans le monde d'Unknown 9 étape par étape, en commençant par notre premier jeu vidéo. Exploiter les pouvoirs du Revers Votre quête commence cet été. Dès que vous incarnerez Haroona, vous aurez carte blanche pour exploiter ses impressionnants talents en canalisant l'énergie du Revers dans le monde. Haroona, interprétée par l'actrice Anya Chalotra, est féroce, vive d'esprit et possède de puissantes aptitudes, que les habitants de l'univers d'Unknown 9 appellent des capacités Umbric. En exploitant la puissante énergie du Revers, Haroona manipule les gens, les objets et les armes à n'importe quelle distance. D'un simple geste du poignet, elle anéantit tout ce qui se trouve sur son chemin, et sa capacité à faire écran aux tirs est tout simplement impressionnante. Mais ce qui fait d'elle une force redoutable, c'est qu'elle peut se glisser dans n'importe lequel de ses ennemis et tirer parti de sa taille, de ses compétences et de son armement pour vaincre l'adversaire qu'elle affronte. Nos équipes de conception et de développement se sont concentrées sur cette combinaison unique de compétences, en concevant un ensemble de mécanismes de jeu qui vous donnent un contrôle total sur votre stratégie de combat. L'expérience qui en résulte vous permet de choisir la façon dont vous éliminez vos ennemis. Que ce soit en mode furtif, en plein combat, en canalisant l'énergie du Revers pour utiliser les capacités de l'Umbric, ou en utilisant une combinaison de tous ces éléments, c'est à vous de décider.

« Nous sommes heureux de présenter pour la toute première fois Unknown 9: Awakening, explique Christophe Rossignol, directeur de la création chez Reflector Entertainment. « C'est un grand moment pour notre studio, car nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour créer ce nouvel univers et proposer un jeu narratif passionnant dans un monde riche et vivant. Nous dévoilerons prochainement de nouveaux éléments du jeu et nous espérons que les joueurs embarqueront avec nous pour une aventure passionnante ! »

Enfin, Unknown 9: Awakening est attendu cet été sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Oui, alors qu'il avait été annoncé uniquement sur la nouvelle génération de consoles, il faut croire que Bandai Namco a préféré jouer la carte de la sûreté en le proposant au plus grand nombre. Il serait grand temps de les mettre de côté...

Si cet univers vous intéresse, les deux livres Unknown 9: Genesis et Revelation sont en vente sur Amazon, faisant partie d'une trilogie, mais dont le troisième volume n'a pas encore vu le jour.

