Unknown 9: Awakening reçoit un accueil glacial de la part des joueurs

Annoncé lors de la gamescom 2024, Unknown 9 est un projet transmédia ambitieux, avec une bande dessinée, un podcast, un roman et surtout un jeu vidéo, Unknown 9: Awakening, développé par Reflector Entertainment et édité par Bandai Namco. Malgré la présence d'Alexandre Amancio (directeur d'Assassin's Creed Revelations et Unity) dans le studio et celle de Anya Chalotra (Yennefer dans la série The Witcher de Netflix) au casting, le jeu n'a clairement pas eu la promotion qu'il méritait et le lancement est catastrophique.

Lancé le 18 octobre dernier sur PC, PlayStation et Xbox, Unknown 9: Awakening n'a attiré que 285 joueurs en simultané sur Steam, d'après les chiffres de SteamDB. Sur la plateforme de Valve, le titre a reçu des évaluations « moyennes », la plupart des joueurs (qui ont reçu une copie gratuite en bundle avec un CPU AMD) soulignent des graphismes datés, des combats ennuyeux et des problèmes d'optimisation. Sur Metacritic, Unknown 9: Awakening a une note de 62/100 de la part de la presse spécialisée. Le jeu a son charme, mais il manque clairement de finition.

À noter que, toujours sur Metacritic, les joueurs lui ont attribué la note de 1,6/10, mais il s'agit surtout d'un review bombing à cause de l'implication de Sweet Baby Inc.. Le studio québécois aide les développeurs à écrire des histoires et des personnages plus inclusifs, notamment sur de grands jeux comme God of Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2 ou encore Alan Wake 2, mais une partie de la Toile « anti-woke » s'amuse à détruire les jeux sur lesquels il a œuvré sans même lancer une partie. Malheureusement, Unknown 9: Awakening semble suivre le même chemin (de manière encore plus catastrophique) que Forspoken, un titre sur lequel a aussi travaillé Sweet Baby Inc..

Si Unknown 9: Awakening vous intéresse, il est disponible à partir de 42,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.