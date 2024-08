Unknown 9: Awakening, une bande-annonce live-action avec Anya Chalotra pour la révélation de sa date de sortie

Cela fait désormais quatre ans que Reflector Entertainment a annoncé Unknown 9: Awakening à la gamescom et c'est dans ce même cadre qu'il a révélé ce mardi soir la date de sortie du projet. Premier jeu de cet univers cross-média, il avait refait son apparition en début d'année, introduisant alors l'actrice Anya Chalotra dans le rôle de l'héroïne Haroona et ses pouvoirs surnaturels de Quaestor tirés du Revers, une dimension parallèle. Sa sortie prévue pour cet été avait ensuite été repoussée à l'automne, mais pas sans nous introduire un peu plus en détail son intrigue en vidéo, qui la confrontera aux Ascendants, une faction dissidente d'une société secrète nommée la Leap Year Society, qui souhaite utiliser le Revers pour redonner à l'humanité le contrôle de son destin. Lors de l'Opening Night Live 2024 de ce mardi soir, l'éditeur Bandai Namco a donc diffusé une bande-annonce mêlant séquences live-action et phases de jeu, révélant qu'Unknown 9: Awakening sera disponible le 18 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Oui, le sortir en pleine période déjà bien chargée ne semble pas être la meilleure des idées, espérons que cela ne lui porte pas préjudice.

Bande-annonce en français

Pour l'occasion, l'actrice a pris la parole :

« Je suis sûre que cette aventure parlera au plus grand nombre », explique Anya Chalotra. « Unknown 9: Awakening, est un jeu absolument unique, les joueurs sentiront vraiment la différence. Nous avons réussi à créer un espace à la fois ouvert et sécurisé et j'ai adoré chaque seconde passée aux côtés de l'équipe de Unknown 9 et des acteurs exceptionnels qui ont participé au projet. » « Par sa performance exceptionnelle, Anya Chalotra a su apporter de la profondeur, de la nuance et de l'émotion à l'histoire », ajoute Christophe Rossignol, directeur créatif chez Reflector Entertainment. « Nous avons eu beaucoup de chance de travailler avec une actrice aussi talentueuse. »

Bande-annonce en anglais

Sa date étant désormais connue, l'éditeur a donc ouvert les précommandes et dévoilé les différentes éditions qu'il va être possible de se procurer, ainsi que quelques bonus.

Bonus de précommande Contenu téléchargeable Haroona Quaestor, qui comprend une apparence unique d'Haroona avec 2 variantes de couleur, l'apparence de journal Quaestor ainsi que deux animations alternatives supplémentaires. Édition standard - 49,99 € Le jeu Unknown 9: Awakening.

Édition Deluxe numérique - 59,99 € Le jeu Unknown 9: Awakening.

Le pack esthétique Mercenary.

Le pack esthétique Shadow.

Le pack esthétique Aviator.

Édition Collector - 99,99 € (exclusivité de la boutique de Bandai Namco) Le jeu Unknown 9: Awakening.

Contenu numérique de l'édition Deluxe.

Le journal de Quaestor (96 pages, dont 24 d'illustrations).

La réplique de l'amulette d'Haroona (9 cm).

Une pièce de collection.

Un boîtier steelbook.

Une boîte de collection.

Enfin, une vidéo de gameplay commentée par le directeur créatif Christophe Rossignol avait été diffusée il y a déjà quelques semaines, que vous pouvez visionner ci-dessous. En plus d'un passage lors du prologue en Mauritanie, nous avons également un aperçu en pleine jungle. Alexandre Amancio étant à l'initiative du projet, il n'y a rien de surprenant à ce qu'Haroona dispose d'une aptitude similaire à la vision d'aigle des Assassin's Creed et qu'elle se faufile derrière ses cibles pour non pas les assassiner, mais extirper leur spectre de leur corps. Outre du combat au corps à corps avec un certain côté stratégique, elle peut temporairement prendre possession d'un ennemi. Plus tard dans le jeu, elle disposera d'autres capacités ombriques utilisant de l'énergie, lui servant à attirer vers elle ou repousser son opposant, activer des explosifs à distance, se rendre invisible, etc. Le jeu proposera aussi de l'exploration et un système d'arbre de compétences scindé en trois branches (capacités ombriques, discrétion et combat).

Vous pouvez précommander Unknown 9: Awakening chez Gamesplanet à partir de 42,49 €.