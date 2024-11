Reflector Entertainment : de mauvaises nouvelles après l'échec d'Unknown 9: Awakening

Avec Unknown 9, Reflector Entertainment avait de grandes ambitions. Le projet transmédia devait proposer une bande dessinée, un podcast, un roman et surtout un jeu vidéo, Unknown 9: Awakening, lancé le mois dernier. Bandai Namco était confiant et a édité le jeu, rachetant au passage le studio.

Malheureusement, le lancement d'Unknown 9: Awakening aura été un échec, avec désormais une moyenne de 59/100 sur Metacritic de la part de la presse spécialisée et des évaluations « moyennes » sur Steam, notamment à cause d'un review bombing. Selon SteamDB, le jeu n'a attiré que 285 joueurs en simultané sur Steam, ils étaient seulement 39 hier... Sur PlayStation et Xbox, difficile de connaître les chiffres, mais le jeu n'a clairement pas séduit les joueurs.

C'est donc sans trop de surprise que nous apprenons aujourd'hui que Reflector Entertainment licencie des développeurs. Ethan Gach, de Kotaku, a dévoilé l'information sur Bluesky, précisant qu'il ne connaissait pas l'ampleur de ces départs, ni les plans de Bandai Namco pour l'avenir du studio. Sur LinkedIn, la narrative & game designer Anna Karina Bermudez annonce cherche un nouveau poste, idem pour la brand manager Manou Deneuvel.

C'est un coup dur pour le studio canadien, reste à voir désormais si Bandai Namco va quand même confier d'autres projets à Reflector Entertainment ou fermer ses portes. Unknown 9: Awakening est déjà bradé à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.