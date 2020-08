Unknown 9: Awakening, un jeu et tout un univers narratif dévoilés en vidéo

Reflector Entertainment, studio cofondé pour rappel par Alexandre Amancio, directeur d'Assassin's Creed Revelations et Unity, vient de dévoiler ce soir lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 Unknown 9: Awakening, un jeu vidéo bien mystérieux, mais qui sera le pilier central d'un tout nouvel univers narratif.

Unknown 9: Awakening sera un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne axé sur la narration, et la première vidéo à découvrir ci-dessus nous présente Haroona, héroïne du titre qui a été élevée à Calcutta, mais qui est aujourd'hui hantée par des visions de sa propre mort. Haroona possède également un pouvoir singulier, celui de manipuler l'invisible, et elle est aidée d'un mentor pour perfectionner ses dons et découvrir les secrets de Revers, une mystérieuse dimension cachée. Alexandre Amancio, PDG de Reflector Entertainment, déclare :

Unknown 9: Awakening est le premier jeu de Reflector. Il s'agit d'un projet qui nous passionne et qui est mené par une petite équipe de vétérans de l'industrie qui veulent faire les choses autrement. Notre jeu met en scène une héroïne complexe qui doit arriver à s'accepter telle qu'elle est. Il se déroule dans le monde d'Unknown 9, un univers narratif moderne qui se centre autour du fait que l'humanité est au bord de la transcendance, ou de l'autodestruction.

Unknown 9: Awakening sera donc le premier jeu de l'univers d'Unknown 9, qui comprendra également un roman (Unknown 9: Genesis écrit par Layton Green, ses ouvrages sont à retrouver sur Amazon.fr), un podcast (Unknown 9: Out of Sight), et une bande dessinée (Unknown 9: Torment). Il sera tout à fait possible de découvrir chaque histoire indépendamment, mais l'ensemble aura davantage de sens si vous vous lancez pleinement dans la découverte d'Unknown 9, avec des personnages et des intrigues qui se croisent entre les médias.

Unknown 9: Awakening est attendu en 2021 sur PC et sur les consoles de prochaine génération (PS5 et Xbox Series X). Les joueurs intrigués peuvent déjà se rendre sur le site officiel de l'univers narratif afin de participer à Unknown 9: Chapters, une expérience communautaire conçue par Alice & Smith, avec à la clé des extraits du roman, du podcast et de la bande dessinée.