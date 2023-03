Forspoken : Square Enix déçu par les ventes « médiocres »

Le studio japonais Square Enix vient de dévoiler en cette fin de semaine son dernier bilan financier, et il n'est pas très bon. Le développeur et éditeur revient notamment sur le cas de Forspoken, un Action-RPG développé par Luminous Productions, une équipe formée avec des concepteurs de Final Fantasy XV.

Mais Forspoken a déçu les joueurs, Square Enix a d'ailleurs annoncé le mois dernier qu'il allait fusionner Luminous Productions avec ses autres équipes. Et le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, déclare désormais :

Les critiques de Forspoken, que nous avons lancé le 24 janvier 2023, ont été difficiles. Cependant, le jeu a également reçu des commentaires positifs sur ses fonctionnalités d'action, y compris son parkour et ses mécaniques de combat, il a donc donné des résultats qui conduiront à améliorer nos capacités de développement d'autres jeux à l'avenir. Cela dit, ses ventes ont été médiocres, et bien que les performances de nouveaux titres sortis en février et mars seront le déterminant ultime, nous prévoyons un risque de baisse considérable pour nos revenus du troisième trimestre de l'année fiscale 2023.

Sans les citer, Yosuke Matsuda affirme également que d'autres jeux de petite et moyenne envergure n'ont pas atteint les performances de ventes escomptées ces derniers mois. Square Enix a pour rappel sorti un paquet de titres comme The DioField Chronicle, Star Ocean The Divine Force, Harvestella, Tactics Ogre: Reborn, Dragon Quest Treasures, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ou encore Valkyrie Elysium.

Concernant Forspoken, Square Enix espère que le titre arrivera quand même à se vendre sur la durée avec des promotions, et le DLC In Tanta We Trust est toujours prévu pour cet été. Disponible sur PC et en exclusivité consoles sur PS5, le titre pourrait également avoir droit à un portage sur Xbox Series X|S, mais pas avant janvier 2025. Vous pouvez retrouver Forspoken à 51 € sur Amazon.

